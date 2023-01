Eski sevgilisini öldüren şarkıcı Seçil Çiftçi hakkında kan donduran iddia!

İstanbul'da eski erkek arkadaşı Semih Sevim'i önce sopayla vurup ardından külotlu çorapla boğarak öldüren şarkıcı ve model Seçil Çiftçi hakkında kan donduran bir iddia ortaya atıldı.Sabah'ta yer alan habere göre, Seçil Çiftçi'nin farklı bir cinayet olayında da yer aldığı iddia ediliyor.Seçil Çiftçi ve babası C.Ç.'nin cinayetten tutuklanmasının ardından Çiftçi ile ilgili iddiaları ortaya atan kişi ise 2018 yılında kardeşi Yaren Korucu göğsünden vurulmuş halde bulunan abla Gizem Korucu. Korucu, Seçil Çiftçi hakkında, 'Bir cinayet dosyasını daha biliyor' iddiasında bulundu. Korucu'nun iddiasına göre Çiftçi, 2018 yılında ölen 19 yaşındaki kız kardeşi Yaren Korucu'nun ölümünde de yer aldı.Yaren Korucu cinayeti, 2 Kasım 2018'de Başakşehir 2. Kısım Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Gelen bir ihbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, 19 yaşındaki Yaren Korucu'yu, göğsünden vurulmuş halde buldu. Genç kızın yanında da bir adet tabanca bulundu.Polis kayıtlarına 'İntihar teşebbüsü' diye geçen olayda Yaren'in kan kaybından öldüğü belirlendi. Yaren'in bulunduğu noktada sadece birkaç damla kan olması ise dikkat çekti.Konuyla ilgili sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Gizem Korucu; 'Kız kardeşim Yaren Korucu, 2018 yılı 1 Kasım günü, hiç bir kameranın olmadığı bir sokakta göğsünden vurulmuş halde, yanında bir silahla bulundu. Şarkıcı Seçil Çiftçi erkek arkadaşını öldürdü olayını güzelleyenleri gördükçe, mahvoluyorum. Bu yüzden bunları buradan yazmak zorunda hissediyorum artık kendimi. Kız kardeşimi, eski erkek arkadaşı Yusuf ve Yusuf'un o zamanki sevgilisi Seçil Çiftçi öldürdü. Yusuf kardeşimi sabah evden alıyor ve akşam 8'de bizi polisler arıyor. Yarenin intihar ettiğini söylüyorlar.' dedi.Fakat deliller incelendiğinde silahta ne kardeşimin ne de bir başkasının parmak izi bulunmuyor diyen Korucu; 'Kendini öldüren birinin parmak izi nasıl silahta bulunmuyor soruyorum? Hiç bir kamera kaydı yok, intihar etmek için özellikle mi seçti kamera olmayan bir bölgeyi benim kardeşim? Bize hastanede kan kaybından öldüğü söyleniyor fakat bulunduğu yerde bir kaç damla kan var sadece' dedi.Seçil Çiftçi'nin katili bildiğini iddia eden abla bizden söylemesi karşılığında para talep etti diyerek şunları söyledi; Seçil Çiftçi olaydan sonra bir gece sarhoşken bizi arayıp 'Yaren'in can çekişmesini unutamıyorum, her şeyi anlatacağım' deyip bunun karşılığında 150 bin lira istiyor.Ve dosyada yarenin vurulduğu gece Yusuf'la beraberdik diye yalan ifade verdiğini de itiraf ediyor. Seçil'le adliyenin kapısına kadar gittik, son anda bir telefon aldı ve itiraf etmekten vazgeçip döndü. Dosyamıza delil yetersizliğinden takipsizlik kararı verildi, benim kardeşimin ölümünün üstü kapatıldı. Suçsuz günahsız yere acı çektire çektire öldürdüler kardeşimi. Bulunduğu yere, olay yeri inceleme ekipleri bile gitmemiş. Şaibeli bir ölüme takipsizlik nasıl verildi aklım almıyor. Yıllardır mücadele ediyoruz' şeklinde paylaşımlarda bulundu.Acılı abla; 'Olayın üstünden 4,5 yıl geçmesine rağmen kardeşimin telefonu bile bana teslim edilmedi. Kardeşim her gün rüyalarıma geliyor, neden benim kardeşime ne olduğunu kimse açıklayamıyor bize? Silahta kardeşimin parmak izi olmamasına rağmen neden intihar diye üstü örtüldü. Benim kardeşimin tüm vücudu morluklarla, tırnak izleriyle doluydu.Nasıl bir intihar bu. Bana ve aileme mantıklı bir sebep sunsalardı, biz belki de biraz olsun rahatlar, yasımızı yaşardık.Bizim yas tutmamıza bile izin verilmedi, kaç yıldır mücadele ediyoruz ama hiçbir sonuç alamıyoruz. Bizden bir hayat çaldılar, ama biz vazgeçmeyeceğiz. Seçil Çiftçiye ve Yusuf S. tekrar dava açtık. Seçilin itiraflarının hepsi, mesajlaşmalar duruyor, bunları da sunuyoruz. Kardeşimin katilleri er ya da geç ortaya çıkacak, buna inanıyorum. Tek istediğim herkesin beni duyması, bizim 5 yıldır sessiz sedasız verdiğimiz mücadeleyi herkes duysun. Çünkü bu ülkede adalet ancak bu şekilde sağlanıyor. Böyle cani insanlar huzur yüzü görmesinler istiyorum. Belki 5 yıl önce bulamadığım adaleti şimdi bulacağım ve kardeşim huzurlu bir uyku uyuyacak. Herkes sesimizi duysun istiyorum. Çünkü üstü örtülüyor bu davanın. Kaç kere itiraz ettik yine kapattılar. Yaren 20 yaşına bile girmemişti öldürüldüğünde, gencecik bir insanın hayatını Çalmak bu kadar kolay olmamalı. Tek istediğim kardeşime ne olduğunu, kimin öldürdüğünü öğrenmek. Belki sesimi buradan duyurabilirim. Benim kardeşim öldürüldü ve üstü kapatıldı. Bu ülkede adalet varsa bizim içinde işlesin.' dedi