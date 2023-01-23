  • USD: 18,78 - 18,82
  • EURO: 20,48 - 20,51
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'e tepkileri sonrası Fransız medyasından kirli algı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına ve terör örgütü destekçilerinin propagandalarına izin verilmesine sert sözlerle tepki göstermesi Batı medyasında geniş yankı uyandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını 'öfkeli' olarak niteleyen France 24, PKK yandaşlarını 'Küçük Kürt gruplar' sözleriyle aklamaya çalıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'e tepkileri sonrası Fransız medyasından kirli algı...
Ekleme: 23.01.2023 - 23:15 Güncelleme: 23.01.2023 - 23:30 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'e tepkileri sonrası Fransız medyasından kirli algı...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada Kur'an-ı Kerim'in yakıldığı alçak eyleme göz yuman İsveç hükümetine sert sözlerle tepki gösterdi.

'Birileri bize namussuzluk yaptığında haddini bildiririz.' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İsveç yönetimi hak ve özgürlüklere bu kadar saygılıysanız önce Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Müslümanların dini inancına saygı göstereceksiniz. Bu saygıyı göstermiyorsanız kusura bakmayın bizden de NATO konusunda herhangi bir destek göremeyeceksiniz.' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları Fransız medya kuruluşu France 24'te manşete taşındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'e tepkileri sonrası Fransız medyasından kirli algı...

PKK'LI YANDAŞLARI 'KÜÇÜK KÜRT GRUPLAR' OLARAK NİTELENDİ

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakılması sonrası Başkan Erdoğan'ın İsveç'e NATO kapılarını kapatmasını haberleştiren France 24, şu ifadeleri kullandı:

'Erdoğan'ın öfkeli yorumları, İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'de Mayıs ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri öncesinde Batı savunma ittifakına katılma ihtimallerini daha da uzaklaştırdı'

Haberde Avrupa'daki PKK/YPG'liler 'Kürt gruplar' olarak aklanmaya çalıştı. France 24 ek olarak Türkiye ve Macaristan'ı Rusya yanlısı NATO üyeleri olarak ilan etti.

GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'e tepkileri sonrası Fransız medyasından kirli algı...
AK Parti Grup Başkanvekili Turan: CHP başörtüsü konusunda kamuoyundan özür dilemeli
Ehliyet affı bekleyenlere müjde! Ceza puanı da silinecek: Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren açıklama!
Habertürk'ten bilinçli algı operasyonu! 'Karne hediyesi et' yalanında anne tüm gerçeği açıkladı: Çocuğumun kulağına fısıldayıp söylettiler
'Balyoz' davasında karar 24 Mart'ta açıklanacak...
Kabine Toplantısı kararları belli oldu! Başkan Erdoğan'dan vergi ve prim borcuna düzenleme müjdesi
Başkan Erdoğan, Kur'an-ı Azimüşşan'ın yakılmasına kalkan olan İsveç'e NATO kapısını kapattı: Namussuzluğa alçaklığa haddini bildiririz
Avrupa'da grev dalgası! İngiltere’de ambulans çalışanları sokaklara döküldü...
Selçuk Bayraktar: Kızılelma 2'inci uçuş testini başarıyla tamamladı
İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström'den skandal ifade özgürlüğü açıklaması: 'Kur'an-ı Kerim yakılması yasal'
Kur'an yakma skandalına tepkiler büyüyor! İsveç'e AB'den tokat gibi sözler: 'Defalarca söyledik'
Kuzey Makedonya, Bayraktar TB2 tedarik etmek istiyor
İsveç'in NATO üyeliği veto mu edilecek? Bakan Akar'dan flaş açıklama
Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırması: Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün açıklayacak
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yine Yunanistan'da!
Ayşenur Arslan İsveç'i savundu
Kur'an-ı Kerim'i hedef alan İslam düşmanı Rasmus Paludan çocuk tacizcisi çıktı! İşte Paludan'ın kirli sicili
Fransa'da emeklilik protestosu büyüyor: Göstericiler Paris sokaklarını savaş alanına çevirdi
Kur'an-ı Kerim'e bir alçak saldırı daha: Aşırı sağcı Pegida'nın Hollandalı lideri Wagensveld kutsal kitabı yırttı
Sözcü ve Cumhuriyet'in 'karne hediyesi et' çarpıtması: Anne ve kasap konuştu
Türkiye’de bir ilk: Anahtarı tek bir kişide var bölgenin en büyük hazinesi

Türkiye’de bir ilk: Anahtarı tek bir kişide var bölgenin en büyük hazinesi

Beklenen yağışlar geliyor: Meteoroloji’den kar ve yağmur uyarısı

Beklenen yağışlar geliyor: Meteoroloji’den kar ve yağmur uyarısı

WhatsApp'ta gönderilen fotoğrafların kalitesi bozulmayacak

WhatsApp'ta gönderilen fotoğrafların kalitesi bozulmayacak

Çok nadir görülüyor: Muğla'da keşfedildi

Çok nadir görülüyor: Muğla'da keşfedildi

Trafik sigortası yol haritası belli oldu

Trafik sigortası yol haritası belli oldu

Bakıcı yaşlı kadının başından aşağı sıcak yemek döktü! Sonrası korkunç!

Bakıcı yaşlı kadının başından aşağı sıcak yemek döktü! Sonrası korkunç!