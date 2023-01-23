Çok nadir görülüyor: Muğla'da keşfedildi

Muğla’da çok nadir bulunan karakulak ve iki yavrusu ormanlık alana yerleştirilen fotokopan tarafından görüntülendi. Fotokapan tarafından görüntülenen karakulaklar sosyal medya hesaplarında yoğun ilgi gördü.

Muğla'da nesli tükenme tehlikesi altındaki karakulak ile 2 yavrusu, ormana yerleştirilen fotokopana takıldı.Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Fethiye Meslek Yüksekokulu Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Yasin İlemin, ormana yerleştirilen fotokapan ile bir karakulak ve 2 yavrusunu görüntüledi.Dr. İlemin’in sosyal medyadan paylaştığı görüntüler, çok sayıda kişi tarafından da izlenip, paylaşıldı.Görüntülerde; genellikle gece avlanan karakulağın ağır adımlarla, yavrularının ise arkasından koşarak ilerlemesi yer alıyor.Dr. Yasin İlemin, “Türkiye’de bir anne karakulak ile iki küçük yavrusunu araştırmalarımız kapsamında kayıt altına aldık.Bu nadir yabani kedi türü ülkemizin güneybatısına (Muğla-Antalya) sıkışmış ve dünyadaki diğer karakulak popülasyonlarından izole bir şekilde tüm olumsuzluklara rağmen hayatta kalmaya çalışıyor” dedi.