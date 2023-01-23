CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yine Yunanistan'da!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yunan mezesi olmaya devam ediyor.Türkiye düşmanlığı ve tahrikleriyle sabır zorlayan Yunanistan'ı resmen yolu yapan Ekrem İmamoğlu, göreve geldiği günden bu yana 3. Kez Atina'da.Burada 44 Balkan şehrinin belediye başkanları, pazartesi ve salı günleri B40 Balkan Şehirleri Ağı Zirvesi'nin ikinci toplantısına katılacak.Yunan basınından Kathimerini, pazartesi günkü oturumda İmamoğlu'nun Türkiye'nin mega kenti ve Yunanistan'ın hazımsızlığı olan İstanbul hakkında bir rapor sunacağını ve başkanlığı Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis'e devredeceğini yazdı.Öte yandan Yunan basını İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı seçimlerindeki muhtemel aday olduğunu yazdı.Türkiye düşmanlığının alenen yapıldığı gazete Kathimerini, 'Sosyal demokrat İmamoğlu, Türkiye cumhurbaşkanlığı için muhtemel bir aday. Muhalif siyasetçiler arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısındaki en güçlü adaylardan biri' ifadelerini kullandı.Başkan Erdoğan ve Türkiye düşmanlığı yapan Atina basını her fırsatta CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu bir meze olarak kullanmaya devam ediyor. Saraçhane'de mağduriyet tiyatrosuna soyunan İmamoğlu, Yunan basınına koştu. Yalan ve iftira dolu açıklamalarla bağımsız Türk yargısını Yunanistan'a şikayet eden İmamoğlu, 'siyasetin yargıyı esir aldığı' yönünde iddialarda bulundu.Türkiye'deki bağımsız yargı organlarının verdiği kararın hükümetin talimatıyla alındığı yalanına sarılan İmamoğlu, 'Beraatimi bekliyordum. Çünkü Türkiye'de herkes biliyor ki bana 'ahmak' diyen İçişleri Bakanı'na aynı cevabı verdim. Konunun Yüksek Seçim Kurulu ile ilgisi yok. 4 Kasım 2019'da bu açıklamayı yaptım ama 20 ay sonra, 27 Mayıs 2021'de dava açıldı. Maalesef siyaset yargıyı rehin almıştır.' dedi.Türkiye'nin yanı sıra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı da hedef aldı. Yargının verdiği kararla ilgili Erdoğan'ı suçlayan İmamoğlu, 'Buradaki asıl mesele, Erdoğan'ın hepimize geçmişte başına gelenlerden çok daha fazlasını yapmaktan zevk alıyor gibi görünmesi. Muhaliflerine son derece haksızlık ederken hukukun ve demokrasinin sadece kendisine işlemesini istiyor. Çağrımızda altı liderin desteği ve İstanbul halkının büyük desteği çok önemliydi. Seçimleri kazanıp Türkiye'yi rayına oturttuğumuz zaman dönüşümü gerçekleştirmiş olacağız.' ifadelerini kullandı.İmamoğlu ilk ziyaretini 2021 yılında yapmış ve Yunan basınında büyük yankı uyandırmıştı.Greek City Times gazetesinden Paul Antonopoulos, İmamoğlu için 'Atalarını ziyarete geldi' ifadelerini kullanmıştı.