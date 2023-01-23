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CHP’li başkanların eğlencesi karakolda bitti! Kavga anları kamerada

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ile gece kulübünde eğlenen CHP’li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras karakolluk oldu. Başkan Aras, eski belediye çalışanı A.Ö. ile kavga etti. İki taraf da birbirinden şikayetçi olurken, kavga anı mekanın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Başkan Aras alkollü olması nedeniyle ayakta durmakta güçlük çekti.

CHP’li başkanların eğlencesi karakolda bitti! Kavga anları kamerada
Ekleme: 23.01.2023 - 10:04 Güncelleme: 23.01.2023 - 10:05 / Editör: Ozge Selin
CHP’li başkanların eğlencesi karakolda bitti! Kavga anları kamerada
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, eşiyle birlikte Bodrum'a gelen Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'ı dün akşam misafir etti. Başkan Aras, misafirleriyle gece kulübünde eğlenirken iddiaya göre eski belediye çalışanı A.Ö. ile tartıştı.

Kavga anı mekanın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Başkan Aras alkollü olması nedeniyle ayakta durmakta güçlük çekti. Güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle kavga sonlandı.

(CHP'Lİ BODRUM BELEDİYE BAŞKANI AHMET ARAS)

A.Ö., Başkan Aras'ın şikayetçi olması üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Geceyi nezarette geçiren A.Ö. öğle saatlerinde çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

BAŞKANDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

A.Ö.'nün de Başkan Aras'tan şikayetçi olduğu öğrenildi. A.Ö.'nün geçmiş yıllarda Bodrum Belediye personeli olduğu ve siyasi nedenlerle gerekçelerle Aras tarafından görevine son verildiği iddia edildi.

CHP’li başkanların eğlencesi karakolda bitti! Kavga anları kamerada

ARAS'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Konuya ilişkin açıklama yapan Ahmet Aras, şu ifadelere yer verdi: "21 Ocak 2023 tarihinde ailem ve misafirlerimizle birlikte gittiğimiz Marina Yat Kulüp adlı işletmede Belediyemizin Disiplin Kurulu Kararı ile işine son verdiği eski bir çalışanımız tarafından şahsıma karşı sözlü ve fiziki saldırı girişiminde bulunulmuştur.

Saldırı girişiminin görevliler tarafından kısa bir sürede bertaraf edilmesinden ibaret olan bu olayla ilgili olarak, 150 promil alkollü olduğum, şahsı yumrukladığım, benim de yumruklandığım, karakola gittiğim, işten çıkartılan personelin siyasi nedenlerle işine son verildiği, olay sonrası tutuklanması için benim baskı yaptığım ve benzeri türde iddiaların tamamı, gerçek dışıdır.

Olay bugün servis edilen kamera kaydından da anlaşılacağı üzere, saniyeler içinde bertaraf edilmiş bir saldırı girişiminden ibarettir. İlgili şahıs olay sonrası emniyet güçleri tarafından gözaltına alınmış ve 22 Ocak Pazar günü sevk edildiği Bodrum Adliyesi'nde Hakim karşısına çıkartılmış adli kontrol şartı ve uzaklaştırma kararı ile salıverilmiştir.

Tarafımca şahıs hakkında şikayetçi olunmuştur. Olayla ilgili yargı süreci devam etmektedir."

CHP’li başkanların eğlencesi karakolda bitti! Kavga anları kamerada
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