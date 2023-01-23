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Beklenen yağışlar geliyor: Meteoroloji’den kar ve yağmur uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 23 Ocak 2023 günü yayınladığı güncel hava tahmin raporu ile sağanak ve kar yağışının etkili olacağını duyurdu. Mevsim normalleri üzerinde olan sıcaklıkların düşeceğini belirten uzmanlar ayrıca bazı bölgelerde sis ve pus hadisesi bekliyor.

Ekleme: 23.01.2023 - 09:30 Güncelleme: 23.01.2023 - 09:32 / Editör: Ozge Selin
Beklenen yağışlar geliyor: Meteoroloji’den kar ve yağmur uyarısı
Ocak ayının sonlarına doğru geldiğimiz bugünlerde sıcaklıklar hala mevsim normallerinin çok üstünde. Yalancı bahar havası yaşadığımız ayrıca güneşin sıcaklığını hissettirdiği bugünlerde kar ve sağanak beklentisi rafa kalktı. Bazı bölgelerde 45 gündür ne sağanak ne de kar etkili olmadı. Bu durum ‘kuraklık' tehdidini bir kez daha gözler önüne sererken bazı bölgelerde şimdiden ‘su tasarrufu' çağrısı yapıldı.


SICAKLIKLAR DÜŞÜŞE GEÇTİ
Sağanak ve kar yağışı bekleyen vatandaşlara Meteoroloji'den sevindiren haber geldi. 23 Ocak 2023 tarihiyle yayınlanan güncel hava tahmin raporuna göre sıcaklıklar yeni haftada düşmeye başlıyor. Ayrıca ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer bulutlu bir hava hakim olacağı tahmin ediliyor. Bu akşam saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği belirtildi.

EDİRNE 6°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

İSTANBUL 8°C, 14°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 5°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

KOCAELİ 9°C, 18°C
Parçalı bulutlu

EGE
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DENİZLİ 7°C, 18°C
Parçalı bulutlu

İZMİR 11°C, 20°C
Parçalı bulutlu

MANİSA 7°C, 20°C
Parçalı bulutlu

MUĞLA 6°C, 14°C
Parçalı bulutlu

AKDENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA 8°C, 21°C
Az bulutlu

ANTALYA 11°C, 19°C
Az bulutlu

ISPARTA 1°C, 16°C
Az bulutlu

MERSİN 11°C, 21°C
Az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 1°C, 13°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 1°C, 13°C
Parçalı bulutlu

KAYSERİ -2°C, 10°C
Parçalı bulutlu

KONYA 1°C, 12°C
Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 0°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU -2°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 9°C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK 10°C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA -1°C, 15°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN 5°C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

TOKAT -1°C, 12°C
Parçalı bulutlu

TRABZON 8°C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AĞRI -7°C, 7°C
Parçalı bulutlu

ERZURUM -8°C, 5°C
Parçalı bulutlu

MALATYA 2°C, 5°C
Parçalı bulutlu

VAN -7°C, 3°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR -3°C, 14°C
Az bulutlu

GAZİANTEP 2°C, 13°C
Az bulutlu

SİİRT 5°C, 13°C
Az bulutlu

ŞANLIURFA 5°C, 16°C
Az bulutlu
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