Beklenen yağışlar geliyor: Meteoroloji’den kar ve yağmur uyarısı

Ocak ayının sonlarına doğru geldiğimiz bugünlerde sıcaklıklar hala mevsim normallerinin çok üstünde. Yalancı bahar havası yaşadığımız ayrıca güneşin sıcaklığını hissettirdiği bugünlerde kar ve sağanak beklentisi rafa kalktı. Bazı bölgelerde 45 gündür ne sağanak ne de kar etkili olmadı. Bu durum ‘kuraklık' tehdidini bir kez daha gözler önüne sererken bazı bölgelerde şimdiden ‘su tasarrufu' çağrısı yapıldı.Sağanak ve kar yağışı bekleyen vatandaşlara Meteoroloji'den sevindiren haber geldi. 23 Ocak 2023 tarihiyle yayınlanan güncel hava tahmin raporuna göre sıcaklıklar yeni haftada düşmeye başlıyor. Ayrıca ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer bulutlu bir hava hakim olacağı tahmin ediliyor. Bu akşam saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği belirtildi.EDİRNE 6°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlıİSTANBUL 8°C, 14°CParçalı bulutluKIRKLARELİ 5°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlıKOCAELİ 9°C, 18°CParçalı bulutluParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.DENİZLİ 7°C, 18°CParçalı bulutluİZMİR 11°C, 20°CParçalı bulutluMANİSA 7°C, 20°CParçalı bulutluMUĞLA 6°C, 14°CParçalı bulutluAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.ADANA 8°C, 21°CAz bulutluANTALYA 11°C, 19°CAz bulutluISPARTA 1°C, 16°CAz bulutluMERSİN 11°C, 21°CAz bulutluİÇ ANADOLUParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ANKARA 1°C, 13°CParçalı bulutluESKİŞEHİR 1°C, 13°CParçalı bulutluKAYSERİ -2°C, 10°CParçalı bulutluKONYA 1°C, 12°CParçalı bulutluParçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU 0°C, 16°CParçalı ve az bulutluKASTAMONU -2°C, 10°CParçalı ve az bulutluSİNOP 9°C, 14°CParçalı, yer yer çok bulutluZONGULDAK 10°C, 13°CParçalı, yer yer çok bulutluParçalı bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.AMASYA -1°C, 15°CParçalı bulutluSAMSUN 5°C, 13°CParçalı, yer yer çok bulutluTOKAT -1°C, 12°CParçalı bulutluTRABZON 8°C, 14°CParçalı, yer yer çok bulutluParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.AĞRI -7°C, 7°CParçalı bulutluERZURUM -8°C, 5°CParçalı bulutluMALATYA 2°C, 5°CParçalı bulutluVAN -7°C, 3°CParçalı bulutluAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.DİYARBAKIR -3°C, 14°CAz bulutluGAZİANTEP 2°C, 13°CAz bulutluSİİRT 5°C, 13°CAz bulutluŞANLIURFA 5°C, 16°CAz bulutlu