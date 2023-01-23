Beklenen yağışlar geliyor: Meteoroloji’den kar ve yağmur uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 23 Ocak 2023 günü yayınladığı güncel hava tahmin raporu ile sağanak ve kar yağışının etkili olacağını duyurdu. Mevsim normalleri üzerinde olan sıcaklıkların düşeceğini belirten uzmanlar ayrıca bazı bölgelerde sis ve pus hadisesi bekliyor.
Ocak ayının sonlarına doğru geldiğimiz bugünlerde sıcaklıklar hala mevsim normallerinin çok üstünde. Yalancı bahar havası yaşadığımız ayrıca güneşin sıcaklığını hissettirdiği bugünlerde kar ve sağanak beklentisi rafa kalktı. Bazı bölgelerde 45 gündür ne sağanak ne de kar etkili olmadı. Bu durum ‘kuraklık' tehdidini bir kez daha gözler önüne sererken bazı bölgelerde şimdiden ‘su tasarrufu' çağrısı yapıldı.
SICAKLIKLAR DÜŞÜŞE GEÇTİ
Sağanak ve kar yağışı bekleyen vatandaşlara Meteoroloji'den sevindiren haber geldi. 23 Ocak 2023 tarihiyle yayınlanan güncel hava tahmin raporuna göre sıcaklıklar yeni haftada düşmeye başlıyor. Ayrıca ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer bulutlu bir hava hakim olacağı tahmin ediliyor. Bu akşam saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği belirtildi.
EDİRNE 6°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
İSTANBUL 8°C, 14°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 5°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
KOCAELİ 9°C, 18°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DENİZLİ 7°C, 18°C
Parçalı bulutlu
İZMİR 11°C, 20°C
Parçalı bulutlu
MANİSA 7°C, 20°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA 6°C, 14°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ADANA 8°C, 21°C
Az bulutlu
ANTALYA 11°C, 19°C
Az bulutlu
ISPARTA 1°C, 16°C
Az bulutlu
MERSİN 11°C, 21°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA 1°C, 13°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 1°C, 13°C
Parçalı bulutlu
KAYSERİ -2°C, 10°C
Parçalı bulutlu
KONYA 1°C, 12°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU 0°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU -2°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 9°C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ZONGULDAK 10°C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA -1°C, 15°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 5°C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
TOKAT -1°C, 12°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 8°C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AĞRI -7°C, 7°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM -8°C, 5°C
Parçalı bulutlu
MALATYA 2°C, 5°C
Parçalı bulutlu
VAN -7°C, 3°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR -3°C, 14°C
Az bulutlu
GAZİANTEP 2°C, 13°C
Az bulutlu
SİİRT 5°C, 13°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA 5°C, 16°C
Az bulutlu
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