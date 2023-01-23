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'Balyoz' davasında karar 24 Mart'ta açıklanacak...

Yargıtay'ın Balyoz davasında 7 sanık için verilen beraat kararını bozmasının ardından aralarında 28 Şubat Davası'ndan hükümlü bulunan eski 1. Ordu Komutanı Orgeneral Çetin Doğan'ın da bulunduğu 6 sanığın yargılandığı dava karar açıklanmak üzere 24 Mart tarihine ertelendi.

Ekleme: 23.01.2023 - 21:43 Güncelleme: 23.01.2023 - 21:49 / Editör: Ozge Selin
'Balyoz' davasında karar 24 Mart'ta açıklanacak...
Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya başka suçtan hükümlü bulunan sanık Çetin Doğan, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmada tutuksuz sanıklar İhsan Balabanlı, Behzat Balta, Mehmet Kaya Varol, Erdal Akyazan ile Emin Küçükkılıç ve avukatları hazır bulundu.

Bir önceki celse esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Savcı Alim Yaşar, sanıkların Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yöneten AK Parti hükümetini cebren düşürmeye yönelik faaliyetlerde bulunmak üzere bir araya geldiklerini öne sürerek, seminer adı altında çalışma başlattıklarını kaydetti.

Söz konusu çalışmaların deşifre olması üzerine seminer programına katılan silahlı kuvvetler personelinin bir kısmının emeklilik istediğini belirterek, sanıklar Çetin Doğan, emekli kurmay albay Emin Küçükkılıç, emekli kurmay albay Erdal Akyazan, emekli Tümgeneral İhsan Balabanlı, emekli Tuğgeneral Mehmet Kaya Varol ve emekli Tümgeneral Behzat Balta'nın 'Suç için anlaşma' suçundan 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları istenmişti.

Öte yandan sanıklardan emekli Korgeneral Metin Yavuz Yalçın, yargılama devam ederken 21 Ağustos 2021 tarihinde hayatını kaybetmişti.

Mahkemede söz alan duruşma savcısı Alim Yaşar daha önce verilen mütalaayı tekrarladıklarını dile getirdi.

Tutuklu sanık Çetin Doğan, yerel mahkemenin, 31 Mart 2015 tarihli kararında atılı suçları işledikleri yönünde bir sonuç ve kanaate varamadığını belirtti. Çetin Doğan savunmasının devamında, 'Bu hükmün geçersizliğini ortaya koyan somut olgu dava konusu Yargıtay ilamında yer almamaktadır' dedi.
Duruşmada söz alan tutuksuz sanık Mehmet Kaya Varol, mahkemenin daha önce vermiş olduğu beraat kararında direnmesini istedi. Diğer tutuksuz sanık İhsan Balabanlı, mahkemenin yıllardır süren ıstıraplarına son vermesini ve haklarında beraat kararı verilmesini talep etti. Sanık Emin Küçükkılıç ise, 2010 yılından beri çok heyet gördüğünü, aynı savunmaları tekrar etmekten bıktığını bu durumun artık son bulmasını istediğini belirtti.Son savunmaları sorulan sanıklar beraatlarını talep etti. Yaklaşık 10 saat süren duruşmanın ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar hakkında kararını açıklamak üzere duruşmayı 24 Mart'a erteledi.

YARGITAY KARARI BOZMUŞTU

Anayasa Mahkemesi'nin 'Hak ihlali' kararı vermesinin ardından yeniden görülen Balyoz Davası'nda 237 sanık beraat etmişti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı verilen beraat kararına 7 sanık yönünden itiraz etmişti. Başsavcılığın itirazında Çetin Doğan'ın plan seminerinde yaptığı konuşma içeriğinin mahiyeti itibariyle darbe yapmaya yönelik olduğunu, diğer 6 sanığın konuşmalarının da içerik itibariyle sanık Doğan'ın konuşmasıyla benzer içerikte olduğu iddia edildi.

İtiraz üzerine Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 7 sanık hakkındaki beraat kararını bozarak dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi. Yargıtay bozma gerekçesi olarak ise sanık eylemlerinin 'Teşebbüs aşamasına ulaşmayan hazırlık hareketleri kapsamında değerlendirileceğini' gösterdi. Seminer çalışmasındaki konuşma içerikleri, plan seminerinin hukuki dayanağı ile icra şekline ilişkin kurumsal belgeleri dikkate alan Yargıtay, sanıkların fikir birliği içerisinde gerçekleşen eylemlerinin 'Suç için anlaşma' suçunu oluşturduğuna kanaat getirmişti.
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