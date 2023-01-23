Bakan Soylu duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ta Eren Abluka Sonbahar Kış-23 Operasyonu'nda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Terörle Mücadele Şube Müdürleri Değerlendirme Çalıştayı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu Eren Abluka Sonbahar Kış-23 Operasyonu'nda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
BÖLGEDE ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 20'YE ÇIKTI
Milli Savunma Bakanlığı da, 'Tel Rıfat'tan Öncüpınar Hudut Karakolumuza yapılan hain saldırı sonrası başlatılan meşru müdafaa atışları sonucunda dün 6 terörist etkisiz hâle getirilmişti. Bugün de 3 terörist daha etkisiz hâle getirilerek bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 20'ye yükseldi.' açıklamasında bulundu.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI