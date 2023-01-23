Bakan Soylu duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Terörle Mücadele Şube Müdürleri Değerlendirme Çalıştayı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu Eren Abluka Sonbahar Kış-23 Operasyonu'nda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Milli Savunma Bakanlığı da, 'Tel Rıfat'tan Öncüpınar Hudut Karakolumuza yapılan hain saldırı sonrası başlatılan meşru müdafaa atışları sonucunda dün 6 terörist etkisiz hâle getirilmişti. Bugün de 3 terörist daha etkisiz hâle getirilerek bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 20'ye yükseldi.' açıklamasında bulundu.