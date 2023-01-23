AYM, HDP'nin erteleme talebi için tarih verdi

HDP kapatma davası devam ediyor.HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Anayasa Mahkemesi'ne kapatma davasına ilişkin yeni bir başvuruda bulunduklarını belirtmişti.Mithat Sancar, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, kapatma davası kararının seçimlerin sonrasına bırakılmasının istendiğini ifade etti.Sancar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:“Bütün bu işlemlerin bugüne kadar devam etmesi ve davanın şu aşamaya gelmesinin yarattığı çok ciddi sorunlar var. Bugünkü başvurumuzun konusunu da Türkiye'de bütün seçim sürecine, demokrasiyle ilgili bütün ilkelere büyük zararlar verme ihtimalini gözeterek AYM'den talepte bulunmamız oluşturuyor. AYM'ye yaptığımız başvuruda, biz bu dava ile ilgili bütün muhakeme işlemlerinin 18 Haziran 2023 seçimleri sonrasına bırakılmasını talep ettik. AYM, bu dava ile ilgili işlemleri durdurmalıdır.'Bunun üzerine Anayasa Mahkemesi'den konuya ilişkin açıklama yapıldı.Anayasa Mahkemesi, HDP'nin isteğini çarşamba günü karara bağlayacağını açıkladı.