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Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde sona gelindi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'a yapılan Türkiye'nin en büyük millet bahçesiyle ilgili heyecanlandıran bir paylaşım yaptı.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde sona gelindi
Ekleme: 23.01.2023 - 11:19 Güncelleme: 23.01.2023 - 11:32 / Editör: Ozge Selin
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde sona gelindi
Yurt genelinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda yeni millet bahçeleri yapılıyor.

'Yeşil Kalkınma Devrimi' çerçevesinde hayata geçirilen millet bahçeleri, şehirlerin çehresini değiştirerek adeta yeşil koridor oluyor.

Bu kapsamda millet bahçelerinin en büyüğü ise İstanbul'a kazandırılıyor.

Megakent'e nefes aldıracak millet bahçesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde harekete geçilmişti.

Tamamlandığında dünyanın en büyük yeşil alanlarından biri olacak millet bahçesi, 132 bin 500 ağaç olacak.

'Dünyada 5'inci Türkiye'de 1'inci'
Çalışmaların başladığı millet bahçesinde ilk fidan dikim töreni İstanbul'un fethinin 569. yıldönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilmişti.

Çalışmaların hız kesmeden devam ettiği millet bahçesinde geri sayım başladı.

Konuya ilişkin videolu paylaşım yapan evre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Dünyada 5., Türkiye'de 1. Çok yakında!' notunu düştü.

Altyapının yüzde 95'i tamamlandı
Öte yandan videoda altyapı imalatlarının yüzde 95'ine yakını bitmiş durumda olan ve yolların da yüzde 90'a yakını tamamlandığı Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne ilişkin bilgi de verildi.

Millet bahçesinin 2 milyon metrekare alan üzerine kurulu, yeşil alanı bol, içinde sosyal donatıları, 70 bin metrekareye yakın kapalı alanları ve sosyal donatıları olan büyük bir şehir parkı olacağı da vurgulandı.

'Seyir terasları ve dinlenme alanları olacak'
Ayrıca şu bilgiler de yer aldı:

“Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne 9 ayrı noktadan girilebilecek. Bu girişlerde seralar ve bostanlar olacak. Bu seralarda doğal ürünler yetiştirilebilecek. Vatandaşlar isterlerse buradan doğal ürünler temin edebilecek. Güney-kuzey yönünde yaklaşık 2 buçuk kilometre uzunluğunda Ab-ı Hayat Suyu denilen bir yapay dere bulunacak. Ayrıca dere kenarlarında seyir terasları, burada piknik yapılabilecek alanlar, dinlenme alanları oluşacak. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Güney-Kuzey istikametinde 2,5 kilometrelik bir uzunluğa sahip olduğu için bu uzunlukta da bisiklet ve yürüyüş yolları bulunacak. Ayrıca millet bahçesindeki bütün çalışmalar bittiği zaman oyun alanları, tenis kortları, basket, voleybol sahaları, kay-kay pistleri, sosyal tesislerdeki sergi sarayları, aş evi, kütüphaneler, millet kıraathaneleri yer alacak. Yine seyir terasları, gezinti alanları, insanların dinlenebileceği sosyal alanlar oluşturulacak.'
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