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AK Parti Grup Başkanvekili Turan: CHP başörtüsü konusunda kamuoyundan özür dilemeli

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "CHP, başörtüsüne ilişkin mutlaka kamuoyundan kurumsal olarak net olarak özür dilemelidir ve bir daha böyle bir hatayı yapmayacaklarını ifade etmelidir." dedi.

Ekleme: 23.01.2023 - 21:57 Güncelleme: 23.01.2023 - 22:10 / Editör: Ozge Selin
AK Parti Grup Başkanvekili Turan: CHP başörtüsü konusunda kamuoyundan özür dilemeli
Biga'da işyeri açılışı gerçekleştirip vatandaşlarla bir araya gelen Turan, daha sonra partisinin Biga ilçe başkanlığında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını kınayan Turan, 'İsveç'teki aşağılık bir saldırı hepimizi rahatsız etti, infiale yol açtı. Yapılan net bir provokasyondur. Kur'an-ı Kerim kağıt değil ki yakasınız ey ahmaklar. Onun ruhu, emaneti bizim kalbimizde, beynimizde. O mübarek kitaba hiçbir kötülük yapamazlar. Bugün kutsal kitabımıza bunu yapan, bilsin ki yarın başka başka kutsallara da başka insanlar benzer işler yaparlar. Bir kötülüğün başlangıcı olurlar.' diye konuştu.

'BESLEDİKLERİ YILAN KENDİLERİNİ SOKTU'

Bülent Turan, geçmişte kendilerinin Fransa'yı terör konusunda uyardıklarını da hatırlatarak, Paris olaylarına dikkati çekti.

'Fransa bizi dinlemedi, bizim aleyhimizde ne kadar terörist varsa onlara ülkelerinde yaşama imkanı verdi' diyen Turan, şöyle devam etti:

'Ancak geçen ay ne oldu? PKK, Paris'i yaktı. Yani o gün beslediği yılan, gün geldi kendilerini soktu. Aynı gerekçeyle uyarıyoruz; İsveç de buna dur demezse, bu yanlışlar yarın kendisine olacak muhtemel belaların başlangıcı olacaktır. İsveç, adeta kendi yangınına benzin döküyor, benzin taşıyor. Bu faşist bir yaklaşımdır, nefret suçu işlenmektedir. Yakan kadar, izin veren de görmeyen de sorumludur. İsveç, sadece NATO'dan değil, insanlıktan uzaklaşıyor. İsveç NATO'nun kapısında daha çok uzun süre bekler. Faşizmin, İslamofobi'nin kimseye faydası yok. İsveç'i bu yanlıştan dönmeye davet ediyorum.'

Turan, 6'lı masanın seçimlere birkaç ay kalmışken aday polemiğinin devam ettiğini söyleyerek, 'Lozan görüşmeleri bile 3 ay sürmüştü. 10 aydan beri neyi paylaşamıyorsunuz. Ondan dolayı seçim gelmeden, takvimi kaçırmadan bir ay önce adaylarını açıklamaya devam ediyorum. Ayrıca, İYİ Parti CHP'nin adayını beğenmiyor, CHP İYİ Parti'nin adayını beğenmiyor. Her gün bir kavga ve polemikle baş başalar. Türklük tartışmaları, İHA ve SİHA'lara dokunma iddiaları, özerklik tartışmaları, tezkereye evet, hayır deme tartışmaları, oldu olacak HDP'nin adayını kabul edin de bu aday konusunu çözmüş olun.' ifadelerini kullandı.

Bülent Turan, İYİ Parti ve CHP'nin başörtüsüne anayasal güvence getirilmesi konusunda görüşmeleri kabul etmediğini, ama komisyon çalışmalarına katılmalarının değerli olduğunu vurguladı.

AK Parti Grup Başkanvekili Turan: CHP başörtüsü konusunda kamuoyundan özür dilemeli

'CHP ÖZÜR DİLEMELİDİR'

Tüm partilerin evet oyuyla başörtüsü ve ailenin korunması düzenlemesini içeren anayasa değişikliği teklifini geçirmek istediklerini dile getiren Turan, CHP'den de bir özür beklediklerini belirterek, 'CHP'nin helalleşme iddiasında bulunarak bu konuyu kapatma adımını samimi bulmuyoruz. CHP başörtüsüne ilişkin mutlaka kamuoyundan kurumsal olarak net olarak özür dilemelidir ve böyle bir hatayı bir daha yapmayacaklarını ifade etmelidir.' dedi.
Programa AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, AK Parti Biga İlçe Başkanı Nihat Borazan, Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi ve Gümüşçay Belediye Başkanı Adnan Pastırmacı ile teşkilat mensupları katıldı.
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