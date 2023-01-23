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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: 'Türkiye milyonlarca mazlum milletlerin sözcüsü'

Esnaflar Dijitalleşiyor Projesi kapanış toplantısında konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İsveç’te Kuran-ı Kerim yakılmasına ilişkin, "İsveç’te ortaya konulanlar fevkalade hazindir. Kuran-ı Kerim’in yakılması, bu yangın bütün Avrupa’yı tutar, bu yangın bütün dünyayı sarar" dedi.

Ekleme: 23.01.2023 - 13:53 Güncelleme: 23.01.2023 - 13:53 / Editör: Ozge Selin
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: 'Türkiye milyonlarca mazlum milletlerin sözcüsü'
Danimarka'daki Stram Kurs (Sıkı Yön Partisi) Partisinin Lideri aşırı sağcı Rasmus Paludan'ın İsveç'in başkenti Stokholm'de Kuran-ı Kerim yakmasına AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da tepki gösterdi.
Kurtulmuş, 'İsveç'te ortaya konulanlar fevkalade hazindir. Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir dinin kutsalına hakaret etmek, demokratik ifade özgürlüğü kapsamında değildir ve olmamalıdır. Kuran-ı Kerim'in yakılması, bu yangın bütün Avrupa'yı tutar, bu yangın bütün dünyayı sarar. Onun için akıllarını başlarına almalarını tavsiye ediyoruz. Bizim için her dinin kutsalı o dinin mensupları tarafından benimsenmiş olan kurallardır. Bunlara kimsenin hakaret etmesi, terbiyesizce saldırması kabul edilemez. Ancak bu sadece sıradan, faşist, maalesef müptezel bir siyasetçi müsveddesinin yapmış olduğu bir eylem olarak görülemez' dedi.

'TÜRKİYE MİLYONLARCA MAZLUM MİLLETLERİN SÖZCÜSÜ, ÖNCÜSÜ KONUMUNDA'
Kurtulmuş, 'O eylemin yapıldığı alanın nasıl polis tarafından kontrol altına alınarak koruma altında bu eylemin yaptırtıldığı 8 milyar insanın gözü önünde gerçekleşmiş bir meseledir. Ayrıca, şu soruyu da sormak lazım. Niçin böyle bir eylem, Türkiye Büyükelçiliğinin önünde yapıldı. Cevabı çok açıktır. Çünkü bu adamlar, yabancı düşmanları, İslam düşmanları, Türkiye karşıtları biliyorlar ki, Türkiye öyle bir noktaya geldi, 2 milyarlık İslam aleminin öncüsüdür ve dünyadaki milyarlarca mazlum milletlerin sözcüsü, öncüsü olan bir ülke konumunda. Bu gösterilerin arkasında esas siyasi motivasyonun bu olduğu aşikardır. Bölücü terör örgütüne her vesileyle imkan hazırlayanlar, onların kendi ülkelerinde bir şekilde bu eylemlerinin, bu antidemokratik, bu barbarca eylemleri sürdürmelerini Türkiye'ye ve Türkiye'nin lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a karşı hakaret ve tehdit dolu eylemlerinin zeminin hazırlanması kabul edilemez. Dolayısıyla bunları şiddetle kınıyoruz. Öyle görünüyor ki, devam edecek bir Türkiye karşıtı eylemin ya da Türkiye karşıtı bir kampanyanın parçası olarak görülüyor. Bunları hiçbir şekilde sineye çekmeyeceğimizi ifade etmek istiyorum. Türkiye bu inşallah dünyadaki bu İslam karşıtları ve Türkiye düşmanlarının projelerini boşa çıkaracak. Sözü güçlü, gücü etkili bir Türkiye'yi, Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederek, barışın, esenliğin adaletin, sağlandığı yeni bir dünya sisteminin kurulmasına öncülük edecek' diye konuştu.
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