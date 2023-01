AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım: Birçok ülke Türkiye'den destek istedi

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Ahmet Yesevi Üniversitesi ve Türk Devletleri Teşkilatı işbirliği ile düzenlenen Türk Dünyası 2040 Vizyonu: Türk Dünyası ile Birlikte Büyüyen Türkiye Çalıştayı'na katıldı. Toplantıda akademisyenler tarafından 9 farklı konu çerçevesinde hazırlanan raporların sunumu yapıldı. Binali Yıldırım, raporları değerlendirdikten sonra konuşma yaptı.Güvenlik konulu rapora vurgu yapan Yıldırım, 'Burada şunu anlamak lazım. Güvenlik konusundaki işbirliği, Semerkant Zirvesi'nde gündeme gelmiş ve üzerinde konuşulmuş bir meseledir. Güvenlik konusundan bahsederken şunu herkesin bilmesini istiyoruz, bütün dünyanın da bilmesini istiyoruz. Türk Devletleri Teşkilatı'nın amacı kimseyi korkutmak değildir. Fakat, amacı kimseden de korkmadığını ortaya koymaktır. Dolayısıyla güvenlik işbirliği deyince savunma alanındaki işbirliğini öncelikli olarak dikkate almamız lazım. Türkiye'nin son 20 yılda savunma sanayinde özgün olarak geliştirdiği tecrübeyi bugün bütün dünya görmekte ve takdir etmektedir. Elde edilen bu başarıyı tabi ki diğer üye ülkelerle paylaşmak, bunu hiçbir zaman saldırı amacıyla değil ama vaki olacak bir saldırıya karşı da topraklarımızı, coğrafi bütünlüğümüzü koruyacak şekilde hazır olmak gerekir. 'Hazır ol cenge, istiyorsan sulh-ü salâh' diye bizim bilinen bir cümlemiz var. Dolayısıyla Türk devletleri hiçbir zaman başkalarının hükümranlık haklarına karşı saldırgan bir tutum içinde olmamışlardır. Bağımsızlıklarını da canlarından daha kıymetli bilmişlerdir. Tarih bunun sayısız örnekleriyle doludur. O bakımdan özellikle üye ülkeler arasında savunma ve güvenlik iş birliğinin gittikçe önemli hale geldiğini de söylemek isterim' dedi.'Sağlıkta Türkiye Tecrübesi' isimli rapora da dikkat çeken Yıldırım, 'Tabi hepimiz biliyoruz, takdir edersiniz ki Türkiye son 20 yılda tarihte çok önemli bir dönüşüm gerçekleştirdi. Bu dönüşüm sadece Türkiye'de değil, dünyanın her tarafında hissedildi ve merak edildi. Birçok ülke de sağlıktaki dönüşümümüzü, bu modeli uygulamak için Türkiye'den destek istediler. Türkiye bu desteği Orta Doğu'da ve başka ülkelere halihazırda veriyor. Şunu iddia ediyorum, zaman zaman sorunları olmasına rağmen, Türkiye'deki sağlık modelinin Amerika'da bile olmadığını, Avrupa'da bile olmadığını çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Bunun tabi bir bedeli var. Elbette ki ama insan sağlığından daha büyük bedel de yoktur. Çünkü bizim inancımız 'İnsanı yaşat bir devlet yaşasın.' Dolayısıyla sağlık konusunda Türkiye tecrübesini de teşkilat içinde önemli bir konu olduğunu, bu şekilde ifade etmek istiyorum' ifadelerini kullandı.Türk Devletleri Teşkilatı'nın farkındalığını sürekli olarak yükselttiğini ifade eden Yıldırım, 'Türk Devletleri Teşkilatı adından söz ettiriyor. Her şeyden önce de belirtiyoruz; Türk devletlerini zirveye taşıyacak genç kuşaklardır. Amacımız ve yapmamız gereken bu genç kuşakların birbiriyle buluşmasını sağlamaktır. Kırgız genciyle Türk gencinin, Özbek genciyle, Azeri gencinin velhasıl bütün gençlerimizi birbiriyle buluşturacak, kaynaştıracak projelere, gerek üniversite bazında, gerek turizm bazında, gerek kültür anlamında veya girişimcilik anlamında her yolu kullanarak genç kuşakların daha çok kaynaşmasını sağlamamız lazım. Bunu başardığımızda entegrasyon, Türk devlet teşkilatının 2040 vizyonu çok daha kolay bir şekilde realize edilecektir' şeklinde konuştu.Programda akademisyenler tarafından hazırlanan, Sağlık Sistemi Ve Politikalarında Türkiye Tecrübesi, Anarşik Uluslararası Sistem İçinde Türk Dünyası Güvenlik Topluluğu, Şuşa Beyannamesi'nin Tarihi-Hukuki-Siyasi Analizi, Türk Devletleri Teşkilatı Açısından KKTC'nin Jeopolitik Önemi, Kaynak Ve Transit Ülke Olarak Küresel Enerji Güvenliğine Azerbaycan'ın Katkısı, Yeşil Endüstri Ve Akıllı Kentler Alanında Kazakistan Modeli, Tarihi İpek Yolunun Yeniden Canlandırılmasında Orta Koridor, Türk Dünyası Gençlerinin Bütünleşmesinde Miras Diplomasisi Ve Metaverse: Türkoverse, Geleneksel Sporlar Ve Oyunlar Alanında Kırgızistan Modeli, raporları tanıtıldı. Konuşmasının ardından Binali Yıldırım'a madalya takdim edildi.