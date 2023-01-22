Suriye'nin kuzeyinde 6 terörist öldürüldü
Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Kahraman Mehmetçik, Türkiye'nin gündeminden terör örgütünü çıkarmakta kararlı.
Bu kapsamda, ülke huzurunu bozmak için hain girişimlerde bulunan teröristler cezasız kalmıyor.
6 terörist öldürüldü
Sayısı gün geçtikçe azalan teröristler, son olarak Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerini hedef aldı.
Buna karşılık hemen harekete geçen Mehmetçik, saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.
MSB duyurdu
Başarılı operasyon Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından açıklandı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kahraman Mehmetçik, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor. Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."
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