Son seçim anketinin sonuçları açıklandı: O gelişme sonrası 3 puanlık fark daha...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin son yapılan MYK toplantısında, her geçen gün kendilerine yönelik desteğin arttığını belirterek, 'Bunu meydanlarda görüyorum' demişti. Yapılan son araştırmalar Başkan Erdoğan ve AK Parti'nin oy oranı hızla yükselirken, 6'lı masanın çakıldığını ortaya koydu.İşte son seçim anketinin sonuçları ve oy oranları arasındaki farkın açılmasına neden olan gelişmeler...SON SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI; KARARSIZLAR AZALIYORAK Parti'nin yaptırdığı son saha araştırmaları kararsız vatandaşların AK Parti'ye yönelmeye başladığını gösterdi.EYT, ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİ MAAŞLARI OY DAĞILIMINI ETKİLEDİEYT başta olmak üzere memur ve emekli maaşları ile asgari ücrete yapılan zamlar, bu yönde atılan diğer adımlar vatandaşın yönelmesinde etkili oldu.6'LI MASA BİRKAÇ HAFTADA DAĞILDIDiğer önemli etkenlerden biri de 6'lı masa oldu. 6'lı masanın lider ve mensuplarının farklı platformlarda birbirinden habersiz yaptığı ve yine bir diğerinin yalanlamak zorunad kaldığı açıklamalar sonrasında ittifakın dağınık hali olarak ortaya çıktı. Bu da seçmende güvensizlik oluşturdu.İşte son seçim anketinin sonuçları:3 PUANLIK ARTIŞ: Seçime doğru giderken AK Parti'nin oyları hızlı bir artış trendine girdi. EYT düzenlemesinin yanı sıra memur ve emekli maaşları, asgari ücretteki artış AK Parti'nin oylarına 3 puanlık artış olarak yansıdı.Buna göre AK Parti, yüzde 41 bandını aştı.BAŞKAN ERDOĞAN'A BÜYÜK DESTEK: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik destek de her geçen gün artarken, özellikle bir sonuç dikkat çekti. 'Erdoğan'a asla oy vermem' diyenlerin oranı yüzde 47'lere geriledi. Seçime 4 ay kala Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın potansiyel oy oranı yüzde 53'e yükseldi. Bu rakamın giderek artacağı hesaplanıyor.EKONOMİYE DESTEK ARTIYOR: Vatandaşın en önemli sorunu hayat pahalılığı olarak tespit edildi.Ancak ekonomideki başarı oranının giderek artması, vatandaşın bu sorunu sadece AK Parti'nin çözebileceğine dair inancını ortaya koyuyor.AK PARTİ'YE OY VERMENİN GEREKÇELERİ: 6'lı masadaki dağınıklık muhalefetin oylarının hızla erimeye başlamasına neden oldu.6'LI MASADA HDP ÇIKMAZIHDP ile birlikte hareket ediliyor görüntüsü özellikle İYİ Parti seçmeninde büyük tepki yarattı.NEREDEN OY ALIYOR?AK Parti açısından oy oranına olumlu etkisi olan üç unsur ise Başkan Erdoğan'ın liderliği, dış güçlerin Türkiye'ye yön verme girişimleri ve dünyadaki ekonomik kriz olarak sıralanıyor.Diğer yandan seçim çalışmalarını halk ve gençlerle buluşmalarını sürdüren Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Bursa'da vatandaşla bir araya geldi. Erdoğan burada yaptığı açıklamalarda 2023 seçimleri için sandık çağrısı yaptı. İşte Erdoğan'ın sözlerinden öne çıkanlar:'SİZDEN GÜÇ ALIYORUM'Bugün Bursa'dayız. Az önceden rakamları alayım dedim. Yolun sağı solu doluydu. Verilen rakam şu: 120 bini bugün aştık. Sizden güç almaya geldim. Kadim şehrin AK kadınları yol boyu bizimle birlikte oldu. Aramızdaki bu sevgiden, gönül bağından aldığımız güç ile 2023'teki sınavımızı başarı ile vereceğiz. Sonra da yeni atılımlara yöneleceğiz.'SANDIKLARI PATLATACAĞIZ'Gençler Türkiye Yüzyılı için kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Durmuyoruz değil mi? Sandıkları gümbür gümbür patlatacağız.