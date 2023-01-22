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Beyaz Gazete
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Meral Akşener Şanlıurfa'da boş yolları selamladı

İl Kongresi'ne katılmak üzere Şanlıurfa'ya gelen İyi Parti Lideri Meral Akşener parti otobüsüyle şehir turu atmak isterken vatandaşlardan beklediği karşılığı bulamadı.

Ekleme: 22.01.2023 - 13:39 Güncelleme: 22.01.2023 - 13:40 / Editör: Ozge Selin
Türkiye seçim havasına girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği 14 Mayıs için partilerin çalışmaları hız kazandı.

Bu kapsamda siyasi partiler parti kongrelerini tamamlayarak seçim çalışamalarına başlıyor.

Dün Diyarbakır İl Kongresi'ne katılan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kongre sonrası Diyarbakır’dan Şanlıurfa’ya geçti.

Beklediği ilgiyi görmedi
Şanlıurfa’da İyi Parti otobüsüyle kent turu yapan Meral Akşener, vatandaşları selamlamak istedi.

Ancak Meral Akşener Şanlıurfalılardan beklediği ilgiyi göremedi. Akşener boş yolları selamladı.

Meral Akşener Şanlıurfa'da boş yolları selamladı

Sosyal medyada gündem oldu
Akşener vatandaşları selamlamak isterken vatandaşlar aynı karşılığı vermedi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede gündem oldu.

Fakıbaba da eşlik etti
Geçtiğimiz aylarda AK Parti’den istifa ederek İyi Parti’ye katılan Eski Tarım ve Hayvancılık Bakanı, İyi Parti Genel Başkan Başdanışmanı Eşref Fakıbaba da Akşener’e eşlik etti.

Akşener, bugün Mehmet Akif İnan Kongre Merkezi’nde düzenlenecek İyi Parti Şanlıurfa 3. Olağan Kongresi’ne katılacak.
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