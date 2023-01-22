  • USD: 18,78 - 18,81
  • EURO: 20,34 - 20,38
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu'na desteğini ilan etti! 6'lı masada adaylık yarışı iyice kızışacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına soğuk bakan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, adaylık için Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun ismini vermişti. Bu talebi CHP ve 6+1'li masanın 'gizli' ortağı HDP'den veto yemişti. Yaşananların ardından bugün dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Mansur Yavaş, Ankara'da düzenlenen ve Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı etkinlikte, "İnşallah bu parkın açılışına Cumhurbaşkanı olarak (Kılıçdaroğlu) teşrif edersiniz." ifadelerini kullandı. Yavaş'ın adaylıktan kesin olarak çekilmesine işaret eden bu açıklama sonrası gözler il il gezerek adaylık çalışmalarında bulunan Ekrem İmamoğlu'na çevrildi.

Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu'na desteğini ilan etti! 6'lı masada adaylık yarışı iyice kızışacak
Ekleme: 22.01.2023 - 23:12 Güncelleme: 22.01.2023 - 23:27 / Editör: Ozge Selin
Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu'na desteğini ilan etti! 6'lı masada adaylık yarışı iyice kızışacak
6'lı masada işleri iyice karıştıracak hamle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan geldi. Yavaş, Kılıçdaroğlu'na desteğini açık açık ilan etti.

Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu'na desteğini ilan etti! 6'lı masada adaylık yarışı iyice kızışacak

AKŞENER'DEN YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NA DESTEK

HDP'nin gizliden destek verdiği 6+1'li masada, adaylık tartışmaları üzerinden derin bir tartışma yaşanıyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde birçok kez adaylığını ilan etmiş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise CHP liderinin adaylığını veto ederek Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş'ı destekleyeceklerini söylemişti.

Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu'na desteğini ilan etti! 6'lı masada adaylık yarışı iyice kızışacak

AKŞENER-KILIÇDAROĞLU ARASINDA 'İMAMOĞLU-YAVAŞ' GERİLİMİ

Akşener, İmamoğlu'na verilen hapis cezası sonrasında Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da olmasını fırsat bilmiş, Saraçhane'de düzenlediği etkinlikle, İBB Başkanı'nı parlatarak, CHP liderine operasyona girişmişti.

Almanya'dan apar topar dönen Kılıçdaroğlu, Akşener'i partilerinin iç işlerine karışmakla itham etmiş, İYİ Parti lideri ise, yaşananlara, 'Fena çarparım' diyerek tepki göstermişti.

CHP yandaşı gazeteciler, Akşener'in Kılıçdaroğlu'na karşı aday olabileceğini öne sürmüş, HDP kanadı ise Akşener ve Yavaş'a oy vermeyiz diyerek kendi adaylarıyla seçime girme restini çekmişti.

Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu'na desteğini ilan etti! 6'lı masada adaylık yarışı iyice kızışacak

KILIÇDAROĞLU'NA OLAY GÖNDERME: 'KAPI ARKALARINDA DEĞİL...'

Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti'nin birinci parti olacağını öne süren Akşener, 'Birinci parti çıkacağız ben de Başbakan olacağım. Onunla bununla anlaşarak değil, onunla bununla kapı arkalarında ahbaplık ederek değil, ondan bundan bir şey isteyerek değil, kendimiz irademizle, çalışkanlığımızla, gücümüzle milletimizi ikna ederek birinci parti çıkacağız inşallah.' ifadelerini kullandı.

Akşener'in 'kapı arkalarında ahbaplık ederek değil' şeklindeki bahse konu sözleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldığına yorumlandı.

Bilindiği üzere CHP lideri, geçtiğimiz aylarda, ABD, İngiltere ve Almanya'ya icazet seferleri düzenlemişti.

Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu'na desteğini ilan etti! 6'lı masada adaylık yarışı iyice kızışacak

ADAYLIK İÇİN ROTAYI KILIÇDAROĞLU'NA ÇEVİRDİ

HDP ve CHP tarafından adaylığı açıkça veto edilen Mansur Yavaş ise tüm dengeleri dğeiştirecek bir hamle yaptı. Adaylık konusunda rotasını Kemal Kılıçdaroğlu'na çevirdi.

Ankara'da düzenlenen ve Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı etkinlikte konuşan Yavaş, 'İnşallah bu parkın açılışına Cumhurbaşkanı olarak (Kılıçdaroğlu) teşrif edersiniz.' ifadelerini kullandı. Bu açıklaması salondakiler tarafından da alkışlandı.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu'na desteğini ilan etti! 6'lı masada adaylık yarışı iyice kızışacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere 14 Mayıs mesajı: Yetkimizi kullanacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan altılı masaya tepki: Altılı masaya tepki: Adayları 'Gel' deyince gelecek 'Sus' deyince susacak
İçişleri Bakanlığı'ndan Tevfik Göksu açıklaması: 'Bir yalan daha çürütüldü' diyerek paylaşıldı...
Başkan Erdoğan Bursa'daki gençlik buluşmasında duyurdu: Seçimler 14 Mayıs'ta
Bakan Soylu'dan Baykar'a ziyaret: Kızıl Elma hedefine ilerliyor
Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosunda ilk sürüş! Başkan Erdoğan vatman koltuğunda
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul'u er ya da geç açacağız
Başkan Erdoğan’dan Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu Açılış Töreni’nde önemli açıklamalar
Bakan Nebati'den EYT açıklaması
Kabine toplantısı için geri sayım: Başkan Erdoğan yeni paketi açıklayacak
Meral Akşener Şanlıurfa'da boş yolları selamladı
Ömer Çelik: Nefrete nefretle karşılık verilmez
Diyarbakır'da Eren Abluka Sonbahar-Kış operasyonu: 645 personel katılıyor
Son seçim anketinin sonuçları açıklandı: O gelişme sonrası 3 puanlık fark daha...
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Kur'an dostları haydi sabah namazına
Saadet Partisi'nde 6'lı masa çatlağı: Adaylık resti çektiler! Zehir zemberek sözlerle bildiri yayınladılar!
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan İsveç'teki Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuna tepki
İstanbul Sarıyer'de İETT otobüsü asırlık ağaca çarptı: 7 kişi yaralandı
İsveç'te skandal üstüne skandal! PKK/YPG destekçilerinden alçak gösteri: Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı hedef aldılar
Dünyayı şaşırtan sır: Bu taşlar kendi kendine büyüyüp hareket ediyor

Dünyayı şaşırtan sır: Bu taşlar kendi kendine büyüyüp hareket ediyor

İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji hava durumu tahmini ile İstanbul kar yağışı olacak mı, ne zaman?

İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji hava durumu tahmini ile İstanbul kar yağışı olacak mı, ne zaman?

O ilde altın fışkırıyor! Türkiye Cuma gününe kilitlendi: İlk altın külçesini Başkan Recep Tayyip Erdoğan dökecek!

O ilde altın fışkırıyor! Türkiye Cuma gününe kilitlendi: İlk altın külçesini Başkan Recep Tayyip Erdoğan dökecek!

Dağdan inerken karşısına çıktı: İlk kez bu kadar net görüntülendi

Dağdan inerken karşısına çıktı: İlk kez bu kadar net görüntülendi

Suyun dibinde milyonlarca bulundu: Hepsi bir anda ortaya çıktı her yeri kapladılar

Suyun dibinde milyonlarca bulundu: Hepsi bir anda ortaya çıktı her yeri kapladılar

Türkiye'deki gizemli bölge 100 yıl önce terk edildi: Hayalet köy ziyaretçi akınına uğruyor

Türkiye'deki gizemli bölge 100 yıl önce terk edildi: Hayalet köy ziyaretçi akınına uğruyor