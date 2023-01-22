Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu'na desteğini ilan etti! 6'lı masada adaylık yarışı iyice kızışacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına soğuk bakan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, adaylık için Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun ismini vermişti. Bu talebi CHP ve 6+1'li masanın 'gizli' ortağı HDP'den veto yemişti. Yaşananların ardından bugün dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Mansur Yavaş, Ankara'da düzenlenen ve Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı etkinlikte, "İnşallah bu parkın açılışına Cumhurbaşkanı olarak (Kılıçdaroğlu) teşrif edersiniz." ifadelerini kullandı. Yavaş'ın adaylıktan kesin olarak çekilmesine işaret eden bu açıklama sonrası gözler il il gezerek adaylık çalışmalarında bulunan Ekrem İmamoğlu'na çevrildi.

6'lı masada işleri iyice karıştıracak hamle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan geldi. Yavaş, Kılıçdaroğlu'na desteğini açık açık ilan etti.AKŞENER'DEN YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NA DESTEKHDP'nin gizliden destek verdiği 6+1'li masada, adaylık tartışmaları üzerinden derin bir tartışma yaşanıyor.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde birçok kez adaylığını ilan etmiş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise CHP liderinin adaylığını veto ederek Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş'ı destekleyeceklerini söylemişti.AKŞENER-KILIÇDAROĞLU ARASINDA 'İMAMOĞLU-YAVAŞ' GERİLİMİAkşener, İmamoğlu'na verilen hapis cezası sonrasında Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da olmasını fırsat bilmiş, Saraçhane'de düzenlediği etkinlikle, İBB Başkanı'nı parlatarak, CHP liderine operasyona girişmişti.Almanya'dan apar topar dönen Kılıçdaroğlu, Akşener'i partilerinin iç işlerine karışmakla itham etmiş, İYİ Parti lideri ise, yaşananlara, 'Fena çarparım' diyerek tepki göstermişti.CHP yandaşı gazeteciler, Akşener'in Kılıçdaroğlu'na karşı aday olabileceğini öne sürmüş, HDP kanadı ise Akşener ve Yavaş'a oy vermeyiz diyerek kendi adaylarıyla seçime girme restini çekmişti.KILIÇDAROĞLU'NA OLAY GÖNDERME: 'KAPI ARKALARINDA DEĞİL...'Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti'nin birinci parti olacağını öne süren Akşener, 'Birinci parti çıkacağız ben de Başbakan olacağım. Onunla bununla anlaşarak değil, onunla bununla kapı arkalarında ahbaplık ederek değil, ondan bundan bir şey isteyerek değil, kendimiz irademizle, çalışkanlığımızla, gücümüzle milletimizi ikna ederek birinci parti çıkacağız inşallah.' ifadelerini kullandı.Akşener'in 'kapı arkalarında ahbaplık ederek değil' şeklindeki bahse konu sözleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldığına yorumlandı.Bilindiği üzere CHP lideri, geçtiğimiz aylarda, ABD, İngiltere ve Almanya'ya icazet seferleri düzenlemişti.ADAYLIK İÇİN ROTAYI KILIÇDAROĞLU'NA ÇEVİRDİHDP ve CHP tarafından adaylığı açıkça veto edilen Mansur Yavaş ise tüm dengeleri dğeiştirecek bir hamle yaptı. Adaylık konusunda rotasını Kemal Kılıçdaroğlu'na çevirdi.Ankara'da düzenlenen ve Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı etkinlikte konuşan Yavaş, 'İnşallah bu parkın açılışına Cumhurbaşkanı olarak (Kılıçdaroğlu) teşrif edersiniz.' ifadelerini kullandı. Bu açıklaması salondakiler tarafından da alkışlandı.