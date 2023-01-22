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Kabine toplantısı için geri sayım: Başkan Erdoğan yeni paketi açıklayacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın kritik başlıkları değerlendirecek. Alınacak kararları toplantı sonrasında kameraların karşısına geçerek açıklayacak olan Erdoğan'ın millete seslenişinde borç yapılandırması maddesi öne çıkıyor. Yapılacak uygulama ile uzun taksit dönemleri ile devlete olan borçların faiz kolaylığı da sağlanarak çözülmesi bekleniyor. İşte kabine toplantısı ile ilgili detaylar...

Kabine toplantısı için geri sayım: Başkan Erdoğan yeni paketi açıklayacak
Ekleme: 22.01.2023 - 14:01 Güncelleme: 22.01.2023 - 14:16 / Editör: Ozge Selin
Kabine toplantısı için geri sayım: Başkan Erdoğan yeni paketi açıklayacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ocak ayının son kabine toplantısını yarın gerçekleştirecek. Bakanlar Kurulu'nun gündeminde ekonomiden dış politikaya birçok öneli başlık var.

2023'ÜN İKİNCİ KABİNE TOPLANTISI

15 günde 1 gerçekleştirilen kabine toplantısı, yarın saat 14.00'de başlayacak.

BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAMALARDA BULUNACAK

Kabine toplantısının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın millete sesleniş konuşması gerçekleştirerek kararları açıklaması bekleniyor.

DIŞ POLİTİKADAKİ HAMLELER...

Toplantıda komşu ülkelerle yürütülen diplomasi, Rusya Ukrayna savaşında gerçekleştirilen arabuluculuk rolüyle sağlanan tahıl koridoru anlaşmalarının uygulamasındaki son durum değerlendirilecek.

TERÖRLE MÜCADELE

Kabinede ayrıca terörle mücadele ve sınır ötesi operasyonlara ilişkin ilgili bakanların Başkan Erdoğan'a bir rapor vermesi bekleniyor.

KRİTİK BAŞLIK: YAPILANDIRMA...

Kabinede görüşülecek olan en önemli başlıklardan biri ise borç yapılandırma paketi olacak.

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma paketiyle, küçük esnaftan sanayiciye iş dünyasından KOBİ'lere kadar reel sektörün tamamı nefes alacak. Hem vatandaş hem de reel sektörün vergi ve sosyal güvenlik kurumu dâhil tüm kamu kurumlarına olan borçları en uygun koşullarda ve uzun vadeyle yapılandırılacak. Paketin, SGK tarafından takip edilen sigorta primleri, vergi alacakları, kasa ve cari hesap düzeltmesi, matrah-vergi artırımı, stok affı gibi düzenlemeleri içermesi bekleniyor. Borçların faiz ve gecikme faizi önemli ölçüde silinerek reel sektörün üretim, yatırım, istihdam konusunda elinin rahatlaması sağlanacak.

BÜYÜK BİR HEYECAN YARATTI

MATRAHI ARTTIRANA VERGİ İNCELEMESİ YOK

Pakette, matrah artırımı imkânı da sağlanacak. Matrah ya da vergi artırımında bulunan, koşulları yerine getiren mükellefler hakkında vergi incelemesi ve tarhiyatı gerçekleştirilmeyecek. Matrah artırımı yoluyla geriye dönük olarak 5 yıl için matrah artırım oranları, asgari matrah artırım tutarları belirlenecek. Bu tutarlar üzerinden artırıma giden mükellefler vergi denetiminden kurtulacak. Ayrıca işletmede olmasına karşın kayıtlarda yer almayan ya da işletmede bulunmayan makine, emtia, demirbaşların beyan edilmesiyle işletme kayıtlarının gerçek durumuna uygun hale getirilmesine olanak sağlanacak. Bu kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyan edilmesi için de geçerli olacak.

40 AYDA ÖDEME İMKANI SUNULACAK

Pakette taksit seçenekleri önceki yapılandırmalardan farklı olarak daha uzun vadeli tutulacak. Daha önce vergi borçlarını yapılandırmada 6, 9,12, 18 ay taksitte ödeme imkânı sunulmuş ve ödemeler iki ayda bir gerçekleşmişti. Tercih edilen ödeme taksit sayısına göre de katsayı belirlenmişti. Edinilen bilgiye göre bu pakette taksit sayısı 18'i geçecek. Bu durumunda 20 ay taksit imkânı sunulursa borcun 40 ayda ödenmesi imkânı doğacak. Taksit seçeneği 24 aya çıkarsa da vatandaş, esnaf borcunu 48 ayda diğer ifadeyle 4 yılda ödeyebilecek.

YAPILANDIRMADA TEMİNAT İSTENMEYECEK

Yapılandırmadan yararlanmak için herhangi bir teminat istenmeyecek. Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük, özel usulsüzlük cezalarının yarısı silinecek, yapılandırılan borçlar erken ödendiğinde ayrıca indirim yapılacak. İlk iki taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi durumunda 'borcu yoktur' yazısı alınabilecek. İhale ve inşaat işyerleri için, borçlarının peşin veya taksitle tamamının ödenmesi kaydıyla ilişiksizlik belgesi ve teminat iadesi yazısı verilecek. Yapılandırma devam ettiği sürece taksitlerin ve yapılandırma dışındaki borçların süresinde ödenmesi kaydıyla sigorta primi teşvik uygulamalarından yararlanılacak.

TAKİPTEKİ PRİMLERİ DE KAPSIYOR

Sigorta, işsizlik sigortası, isteğe bağlı sigorta, topluluk sigortası primi, inşaatlarda eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primleri de yapılandırılacak. Sosyal Güvenlik Kurumu'nca takip edilen tespitleri yapılan ve yapılandırma son başvuru tarihine kadar kesinleşenler de yapılandırmadan faydalanabilecek. Buradaki tespit tarihi pakette netleşecek. Belediyelerin tasarrufuna bırakılan taşınmaz kiralamaları, irtifak hakkından kaynaklı alacaklar da yapılandırma kapsamına alınacak.
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