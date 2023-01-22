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Eren Abluka Sonbahar Kış-23 Operasyonu'nda korucu Nimet Encu şehit oldu!

Şırnak'ta düzenlenen Eren Abluka Sonbahar Kış-23 Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Operasyonu'nda korucu Nimet Encu şehit oldu.

Ekleme: 22.01.2023 - 23:01 Güncelleme: 22.01.2023 - 23:11 / Editör: Ozge Selin
Eren Abluka Sonbahar Kış-23 Operasyonu'nda korucu Nimet Encu şehit oldu!İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Encu'nun şahadet haberini, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Eren Abluka Sonbahar Kış-23 Operasyonu'nda korucu Nimet Encu şehit oldu!

Soylu, paylaşımında, 'Bir kahraman bugün şehadete koştu. O, efsane idi. Onun efsanesi, cesareti, yüreği, sadakati... Eren Abluka Sonbahar Kış-23 Operasyonu'nda Bestler Dereler'de şehit düşen kahraman korucumuz, Tim Komutanımız Uludereli Nimet Encu'ya Rabb'im rahmet eylesin. Ruhun şad, mekanın cennet olsun.' ifadelerini kullandı.

Eren Abluka Sonbahar Kış-23 Operasyonu'nda korucu Nimet Encu şehit oldu!
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