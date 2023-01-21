Sultanbeyli'de kiracı dehşeti! Daireden çıkaran ev sahibinin aracını kundakladılar

İstanbul Emniyeti'ni harekete geçiren olay 13 Ocak Cumartesi günü Sultanbeyli İlçesi'ne bağlı Battal Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletle bir sokağa giren bir kişi; bir aracı yakarak kundakladı.Kamera görüntülerini incelemeye alan Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; olayı gerçekleştiren kişinin K.D. (26) olduğunu tespit etti. Yapılan incelemelerde; K.D.'nin ağabeyi olan F.E.D.'nin, kundaklanan aracın sahibi M.A.'nın babasının evinde bir süre kiracı olarak oturduğu tespit edildi.Kiralık evden mağdur şahsın babasının zoruyla çıkartılan F.E.D.'nin kundaklama olayını kardeşine yaptırdığı belirlendi. K.D. ve F.E.D. yakalanarak gözaltına alındı.Aramalarda bir adet ruhsatsız tabanca, 17 mermi ve 0,8 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Kundaklama olayında kullanılan motosikleti Hamidiye Mahallesi'ndeki bir motosiklet tamircisinde parçalayan iki kişi daha gözaltına alındı. Olayı gerçekleştiren K.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Azmettiricisi olduğu saptanan ağabeyi F.E.D. ve diğer iki şüpheli ise 'Adli Kontrol' kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.