  • USD: 18,78 - 18,81
  • EURO: 20,34 - 20,38
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Sultanbeyli'de kiracı dehşeti! Daireden çıkaran ev sahibinin aracını kundakladılar

İstanbul’da kendilerini dairelerinden çıkaran ev sahiplerinin aracını yakarak kundaklayan iki kardeş, Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı.

Ekleme: 21.01.2023 - 12:48 Güncelleme: 21.01.2023 - 12:51 / Editör: Ozge Selin
Sultanbeyli'de kiracı dehşeti! Daireden çıkaran ev sahibinin aracını kundakladılarİstanbul Emniyeti'ni harekete geçiren olay 13 Ocak Cumartesi günü Sultanbeyli İlçesi'ne bağlı Battal Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletle bir sokağa giren bir kişi; bir aracı yakarak kundakladı.

Kamera görüntülerini incelemeye alan Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; olayı gerçekleştiren kişinin K.D. (26) olduğunu tespit etti. Yapılan incelemelerde; K.D.'nin ağabeyi olan F.E.D.'nin, kundaklanan aracın sahibi M.A.'nın babasının evinde bir süre kiracı olarak oturduğu tespit edildi.


Kiralık evden mağdur şahsın babasının zoruyla çıkartılan F.E.D.'nin kundaklama olayını kardeşine yaptırdığı belirlendi. K.D. ve F.E.D. yakalanarak gözaltına alındı.

Aramalarda bir adet ruhsatsız tabanca, 17 mermi ve 0,8 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Kundaklama olayında kullanılan motosikleti Hamidiye Mahallesi'ndeki bir motosiklet tamircisinde parçalayan iki kişi daha gözaltına alındı. Olayı gerçekleştiren K.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Azmettiricisi olduğu saptanan ağabeyi F.E.D. ve diğer iki şüpheli ise 'Adli Kontrol' kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Sultanbeyli'de kiracı dehşeti! Daireden çıkaran ev sahibinin aracını kundakladılar

Sultanbeyli'de kiracı dehşeti! Daireden çıkaran ev sahibinin aracını kundakladılar

GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Başkan Erdoğan duyurmuştu! Bakan Kurum detayları açıkladı: Her Roman'a bir yuva
PKK'ya yeni operasyon başlatıldı
CHP’li belediyede intihar girişimi ve vurgun skandalı!
Türkiye'den İsveç'e rest! Bakan Akar: Bir önemi kalmadığı için ziyareti iptal ettik
TSK'dan jet yanıt: 11 terörist etkisiz hale getirildi!
Şentop’tan The Economist'e tepki: Herkes kendi işine baksın, başlarındaki belalarla uğraşsınlar
Baykar'dan 'istihdam' iddialarına yalanlama: 20 yıldan bu yana...
AK Parti'den İsveç'e sert tepki: Kuran-ı Kerim’e dönük her saygısızlık insanlık suçudur
İsveç Büyükelçisi Dışişlerine çağrıldı: Kur'an-ı Kerim yakma eylemi kınandı...
Başkan Erdoğan, 2023 Roman Buluşması programında açıklamalarda bulunuyor
Kilis Öncüpınar'a roket saldırısı: Altı roket boş araziye isabet etti
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ukrayna'ya desteğin artırılması aciliyet taşıyor
Bakan Murat Kurum, İzmir Bayraklı’da depremzede Hatice Baltrak’ı ziyaret Etti...
Beyaz Saray'dan Rus askeri şirketi Wagner ile ilgili açıklama: Suç örgütü olarak tanınacak
MHP lideri Bahçeli'den '2023 seçimleri' mesajı: Beklenen tarihi işaret etti!
Başkan Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü: 'Kalıcı barış' vurgusu...
Bakan Nebati'den enflasyon mesajı
SGK'den 'emeklilere yüzde 30'dan düşük zam yapıldığı' iddialarına yanıt
Başkan Erdoğan'dan Miçotakis'e sert tepki: Yanlış yapmaya kalkarsan çılgın Türkler yürür
6 yaşında evlendirildiği iddia edilen kızdan şok ifade! 'Radyocu Zeki Kayahan C.'ye müstehcen fotoğraf attı...'
Meteoroloji o bölgelere alarm verdi: Sağanak ve fırtınaya dikkat!

Meteoroloji o bölgelere alarm verdi: Sağanak ve fırtınaya dikkat!

Suyun dibinde milyonlarca bulundu: Hepsi bir anda ortaya çıktı her yeri kapladılar

Suyun dibinde milyonlarca bulundu: Hepsi bir anda ortaya çıktı her yeri kapladılar

Bursa'daki doğa olayı uluslararası basında manşet oldu

Bursa'daki doğa olayı uluslararası basında manşet oldu

Doğu Ekspresi ile Kars-Erzurum turu: İlk sefer yarın başlıyor

Doğu Ekspresi ile Kars-Erzurum turu: İlk sefer yarın başlıyor

Ormanda tesadüfen bulundu: Kırmızı listede yer alıyor ekipler harekete geçti

Ormanda tesadüfen bulundu: Kırmızı listede yer alıyor ekipler harekete geçti

Dönümde 100 bin liraya kadar gelir sağlıyor! Üreticiliği yaygınlaşıyor .

Dönümde 100 bin liraya kadar gelir sağlıyor! Üreticiliği yaygınlaşıyor .