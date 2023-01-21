İsveç'te skandal üstüne skandal! PKK/YPG destekçilerinden alçak gösteri: Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı hedef aldılar

İsveç'in Başkent Stockholm'de Norra Bantorget Meydanı'nda toplanan terör örgütü PKK/YPG destekçileri yeni bir skandala daha imza attı. PKK/YPG destekçileri, İsveç'in NATO'ya üyelik sürecinde Türkiye ile yaptığı anlaşmanın iptalini istedi.Terör örgütü PKK/YPG'yi simgeleyen bez parçaları taşıyan ve elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açan terör örgütü destekçilerinin, Başkan Erdoğan'ın yüzüne benzetilen bir maketin başını ipte sallandırdıkları, Erdoğan'a benzetilen bir diğer maketin eline de terör örgütü PKK/YPG'yi simgeleyen bez parçası tutturdukları görüldü.Polis eşliğinde gösteri yapan terör örgütü PKK/YPG destekçileri, Medbargare Platsen bölgesine kadar yürüdü.Başkent Stockholm'de 11 Ocak'ta tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü PKK/YPG destekçisi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir maketi binanın önündeki direğe ayaklarından asmış ve görüntüsünü sosyal medyadan paylaşmıştı.Terör örgütü PKK/YPG ile bağlantılı sosyal medya hesaplarında paylaşılan videoda, Türkçe altyazıyla Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı hedef alan tehditler savrulduğu görülmüştü.Bunun üzerine İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström Dışişleri Bakanlığına çağrılarak kınanmıştı.Başkan Erdoğan da '(İsveç) Caddelerinde PKK gösterilerini izliyoruz, kendilerini de uyarıyoruz. Ama ne yazık ki PKK/PYD'nin bu gösterilerde durdurulması söz konusu olmadı.' açıklamasını yapmıştı.Diğer yandan aşırı sağcı Stram Kurs partisinin kurucusu Rasmus Paludan, İsveç'in başkenti Stockholm'da Kur'an Kerim yaktığı çirkin eylemini gerçekleştirdi.Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği yakınında Kur'an-ı Kerim yaktığı sırada etrafı kalabalık polis grubu tarafından çevrelendi. Aşırı sağcı Paludan'a kimsenin yaklaşmasına izin verilmedi.Stockholm Emniyet Müdürlüğünden dün yapılan açıklamada Paludan'a cumartesi günü Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği yakınında gösteri izni verildiği belirtilmişti.