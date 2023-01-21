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Beyaz Gazete
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FETÖ'den aranan şüpheli yol kontrolünde yakalandı

Ankara’da FETÖ propagandası yapmak suçundan hakkında yakalama kararı çıkarılan şüpheli Kayseri’de yapılan yol kontrolü sırasında yakalanarak gözaltına alındı.

Ekleme: 21.01.2023 - 15:10 Güncelleme: 21.01.2023 - 15:10 / Editör: Ozge Selin
FETÖ'den aranan şüpheli yol kontrolünde yakalandı
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ'nün propagandasını yaptığı gerekçesiyle Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında yakalama kararı çıkarılan şüpheliyi Kayseri'de yakaladı.

Kocasinan İlçesi Beydeğirmeni mevkiinde yapılan yol kontrolünde kimlik sorgusunda arandığı belirlenen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
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