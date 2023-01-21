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Dağdan inerken karşısına çıktı: İlk kez bu kadar net görüntülendi

Tunceli’de yaklaşık 20 yıldır dağcılık ve doğa fotoğrafçılığı yapan İsmail Ateş, 15 yıldır izini sürdüğü, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için birinci derecede koruma altında olan ve Uluslararası Doğaya Koruma Birliği (IUCN) Kırmızı Listesi’nde yer alan vaşağı doğal ortamında yakından görüntüledi. Vaşağı görünce deklanşöre basarken heyecandan titrediğini belirten Ateş, “15 yıl izini sürdüm ve sonunda çektim. Çok mutluyum” dedi.

Ekleme: 21.01.2023 - 18:49 Güncelleme: 21.01.2023 - 19:01 / Editör: Ozge Selin
Dağdan inerken karşısına çıktı: İlk kez bu kadar net görüntülendi
Türkiye'nin en zengin milli parkları arasında yer alan Munzur Vadisi Milli Parkı, vaşak, yaban keçisi, tilki, kurt, sansar, su samuru, porsuk, sincap, tavşan, yaban domuzu, ur kekliği, çengel boynuzlu dağ keçisi ve ayı gibi birçok canlı türüne ev sahipliği yapıyor.

Çevreciler tarafından yaban hayatının Doğu Anadolu'daki evi olarak da tabir edilen park, özellikle doğa fotoğrafçılarının da uğrak mekanı. Kentte 20 yıldır dağcılık ve doğa fotoğrafçılığı yapan İsmail Ateş de Munzur Vadisi Milli Parkı'nda bugüne kadar bozayı, ur kekliği, yaban keçisi, şamua, domuz ve su samuru gibi birçok yaban hayvanını görüntülemeyi başardı.

Ateş, 15 yıl boyunca bölgede popülasyonu azalan, dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için birinci derecede koruma altında olan ve Uluslararası Doğaya Koruma Birliği Kırmızı Listesi'nde yer alan vaşağı görüntülemeye çalıştı. Genelde gece avlandığı için ‘Ormanın hayaleti' olarak bilinen vaşağı, pazartesi günü gündüz saatlerinde kayanın üzerinde dinlenirken fark eden Ateş, yakından görüntülemeyi başardı. Bir süre kendisini çeken Ateş'i izleyen vaşak, daha sonra bölgeden uzaklaştı.

Dağdan inerken karşısına çıktı: İlk kez bu kadar net görüntülendi

‘HEYECANDAN ELİM TİTRİYORDU'

Uzun yıllardır peşinde koştuğu vaşağı, görüntülemenin mutluluğunu yaşayan İsmail Ateş, “Yıllardır bölgede dağcılık yapıyorum. Dağcılık olunca fotoğrafçılık da kendiliğinden gelişiyor. Dağcılık ve fotoğrafçılık benim için büyük bir aşktır. Daha önce bu bölgede keklik, ayı, şamua, dağ keçisi, su samuru gibi neredeyse tüm yaban hayvanlarını görüntüledim. Benim içimde vaşağı yakında görüntülemek vardı ve bu içimde kalmıştı.

15 yıl izini sürdüm ve onu çekmeyi başardım, çok mutluyum. Onla karşılaştığımda inanılmaz derece heyecanlandım. Deklanşöre basarken heyecandan elim titriyordu. Hayvan beni görünce oturarak poz vermeye başladı. Ben de ona iyice yaklaştım ve çok güzel görüntü aldım. Lütfen herkesten ricamız tetiğe değil, deklanşöre basalım. Dünyanın en güzel zevki budur. Yıllardır bu coğrafyada bu canlıların korunması için mücadele verdik. Hepimiz bu canlıları koruyalım. Bunlar doğanın zenginliğidir.

İlimiz, bölgenin en zengin coğrafyasına sahiptir. Bölgeyi zirvelerden izlemek ayrı güzel. O zirvelerden inerken vaşağı görüntüledim” ifadelerini kullandı.

Dağdan inerken karşısına çıktı: İlk kez bu kadar net görüntülendi
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