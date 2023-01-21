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Başkan Erdoğan duyurmuştu! Bakan Kurum detayları açıkladı: Her Roman'a bir yuva

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Roman vatandaşların bulunduğu bölgelerde yapılacak özel sosyal konut projesine ilişkin resmî sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “İlle de roman olsun… Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Roman vatandaşlarımıza yönelik özel sosyal konut projemiz için hızla çalışıyoruz. ‘Her Roman’a Bir Yuva’ hedefiyle Romanlarımıza yakışır evler yapacağız. Modern, ferah, güvenli evler…” ifadelerini kullanarak örnek ev tasarımlarını paylaştı.

Başkan Erdoğan duyurmuştu! Bakan Kurum detayları açıkladı: Her Roman'a bir yuva
Ekleme: 21.01.2023 - 12:10 Güncelleme: 21.01.2023 - 12:12 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan duyurmuştu! Bakan Kurum detayları açıkladı: Her Roman'a bir yuva
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmî sosyal medya hesabından Roman vatandaşların yaşadığı bölgelere yönelik TOKİ eliyle yapılan konut uygulamalarına dair paylaşımda bulundu.

Bakan Kurum, yaptığı paylaşımda, 'İlle de roman olsun… Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Roman vatandaşlarımıza yönelik özel sosyal konut projemiz için hızla çalışıyoruz. 'Her Roman'a Bir Yuva' hedefiyle Romanlarımıza yakışır evler yapacağız. Modern, ferah, güvenli evler…' dedi.

'BUGÜNE KADAR TOPLAMDA 5 BİN 133 KONUT TESLİM EDİLDİ'
Bakanlık'tan yapılan açıklamada ise bugüne kadar toplamda 5 bin 133 konutun 'Planlı Kentleşme ve Konut Üretim Seferberliği' yapılan gecekondu dönüşüm (kentsel yenileme) programı dâhilinde Roman vatandaşlara teslim edildiği ve konut uygulamalarına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. TOKİ'nin sürdürdüğü kentsel dönüşüm projeleri ile İstanbul Fatih'te, Yalova Bağlarbaşı'nda, Edirne Menzilahir'de, İstanbul Çatalca'da, Bursa Mustafakemalpaşa Yenidere'de, İstanbul Sarıgöl'de 'Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projeleri' geliştirildiği, ayrıca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Roman vatandaşlar için konutlar üretildiği vurgulandı.

Ayrıca İzmir'in Selçuk ilçesi Zafer Mahallesi'nde 98 konutun yapımına ilişkin projelerin bitirilerek ihale sürecine başlandığı, Kocaeli'de yapılması düşünülen 300 konutun proje tasarımlarının tamamlandığı aktarıldı.

Bununla birlikte Bakanlığın Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından İzmir Konak İkiçeşmelik mevkiinde iki sokakta toplam 36 konutta cephe iyileştirme yapım sürecinin devam ettiği hatırlatılarak proje kapsamında mahallenin yaşayan dokusunun estetik, canlı ve konforlu hale getirilmesinin amaçlandığı ifade edildi.

Açıklamada, Çanakkale Arslanca'da 60 konutun proje süreci tamamlanarak yapım ihalesinin gerçekleştirildiği, Edirne Keşan'da ise 120 adet konut ve 11 adet ticari birim proje çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

'12 İLİ KAPSAYACAK'
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın son olarak açıkladığı sosyal konut projesi ise 12 ili kapsayacak, 'Her Roman'a Bir Yuva' anlayışıyla yola çıkılan projede başta İzmir, Edirne, Çanakkale, Aydın gibi Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı yerlerde uygun ödeme imkânlarıyla ev sahibi olabilmelerinin önü açılacak.

Başkan Erdoğan duyurmuştu! Bakan Kurum detayları açıkladı: Her Roman'a bir yuva
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