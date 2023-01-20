6 yaşında evlendirildiği iddia edilen kızdan şok ifade! 'Radyocu Zeki Kayahan C.'ye müstehcen fotoğraf attı...'

Yaşı henüz 6 iken 29 yaşındaki Kadir İ. tarafından istismar edildiğini, 14 yaşındayken evlendirildiğini iddia eden H.K.G vakasının detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. Ailenin 'Bir radyocu ile görüştükten sonra değiştiğini, radyocuya müstehcen fotoğraflarını attığını, evden kaçması için o radyocunun kendisini yönlendirdiğini' iddia ettiği H.K.G.'nin bu iddialarla ilgili çarpıcı detaylar verdiği belirlendi.SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) yoluyla İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ifade veren H.K.G.; Matrax isimli radyo programının ünlü sunucusu 'Zeki' isimli kişi ile radyodaki programlarını dinledikten sonra iletişim kurduğunu, bu irtibatın daha sonra ileri boyuta taşındığını, radyocu 'Zeki' ile birbirlerine 'canım' diye hitap etmeye başladıklarını ve kendisine 'altınların var mı, altınlarını al kaç' dediğini söyledi. Bu kişinin ünlü bir radyoda programcılık yapan radyocu Zeki Kayahan C. olduğu saptandı.17 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirilen celsede müşteki H.K.G. ve avukatı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, sanık anne F.G. ve avukatı, sanık baba Y.Z.G.'nin avukatları ve psikolog hazır bulundu. Ailenin 'görüştüğü radyocu' iddiasını yönelten hakimin sorusunu cevaplandıran H.K.G, ifadesinde şu sözleri sarf etti:'Görüştüğüm kişi ile ne kadar süre görüştüğümü sordunuz. Bu süreç uzun sürdü. Önce programlarını dinledim ve sonra Facebook üzerinden iletişime geçtik. Görüşmemiz bir süre sonra farklılaştı. Bir süre sonra bana 'canım' diye hitap etmeye başladı. Ben de ona öyle hitap ettim.'Hakimin 'canım' kelimesinin ne anlamda kullanıldığını sorması üzerine H.K.G. şunları söyledi:'Ben bunun anlamını düşünmedim. Onu sadece kurtuluş olarak gördüm zira o çevremdeki kişilerden farklı bir anlayıştaydı. Çocuk yaşlarda evlendirmeye karşı çıkıyordu. Bu kişi radyoda yayın yapıyordu. Matrax isimli bir program yayını yapıyordu. Zeki isimli bir sunucuydu. Bu Zeki isminin onun gerçek adı mı yoksa takma adı mı olduğunu bilmiyorum.'Hakimin 'Zekirdek' isimli kişinin görüştü kişi olup olmadığını sorması üzerine H.K.G., dikkat çeken 'altınları alıp kaçma' iddiasını dillendirdiği ifadesinde şöyle konuştu:'Zekirdek isimli kişi Zeki isimli kişi mi bilmiyorum. Görüştüğüm kişi bana 'ben seni korurum, ben seni onlardan korurum, altınların var mı?' dedi. Ben de olduğunu söyledim. Bana 'altınlarını al kaç' dedi. Bana plan yapacağını, bana söyleyeceğini ve benim de o zaman evden kaçacağımı söyledi. Sonra da ailem yazışmalarımı yakaladı. Ben altınlarımı alıp kaçmayı kabul ettim zira o ortamdan uzaklaşmayı istiyordum.'H.K.G., radyo sunucusu 'Zeki' ile sadece mesajlaştığını, kendisine fotoğraf yollamadığını öne sürdü.Anne F.G. ise, kızı H.K.G.'nin ifadesinin ardından söz alarak, radyocu 'Zeki' isimli kişiye gayri ahlaki fotoğraflar gönderdiğini, 'sevgilim' şeklinde hitap ettiğini, bu kişinin altınlarını alıp İzmir'e kaçması yönünde kızına teklinde bulunduğunu dillendirdi. F.G.'nin mahkemedeki ifadesi şöyle:'Kızım eksik konuşuyor. Telefonda ben gözlerimle gördüm. Ona gayr-i ahlaki fotoğraflar göndermiş. Bir mesajında da 'Sevgilim, doğum günün kutlu olsun' yazmış. En son mesajında da 'Sen altınları al gel, sana İzmir'de ev hazırladık' yazmıştı.'H.K.G.'nin cinsel istismar ve erken yaşta evlendirilme iddiaları üzerine başlatılan davanın duruşması Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 30 Ocak 2023 tarihine görülecek. Sanıklar arasında yer alan H.K.G.'nin eski eşi Kadir İ. ve babası Yusuf Z.G., 15 Aralık 2022 tarihinde tutuklanmıştı.Savcılık; baba Yusuf. Z.G. ile anne Fatıma G.'nin 'zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı' suçundan 22 yıl 6 aya kadar, Kadir İ. hakkında 'zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı' ve 'cinsel saldırı' suçlarından 67 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası talep etmişti.