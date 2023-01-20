Zehir saçıyor, önüne çıkan her şeyi yiyor! Adını bir canavardan alıyor...

Avustralya'nın Queensland eyaletindeki bir milli parkta dünyanın en büyük kamış kurbağası bulundu. Dünyanın konuştuğu kurbağa 2,7 kilogram ağırlığında ve ortalama bir kamış kurbağasından 6 kat daha büyük. Yetkililerin zehir saçtıoüı ve önüne çıkan her şeyi yediğini söylediği kurbağa adını bir canavardan alıyor...

Avustralya'da park bekçilerinin bulduğu kurbağa şaşkoına çevirdi. 2,7 kilogram ağırlığındaki hayvana 'Toadzilla' adı verildi. İsim ünlü ABD yapımı canavar filmi 'Godzilla' ve İngilizce kurbağa anlamaına gelen 'toad' kilmeleri birleştirilerek oluşturuldu.Korucu Kylee Gray tarafından bulunan kurbağanın dişi olduğuna inanılırken ağzına sığdırabildiği her şeyi yediği ifade edildi. Ortalama bir kamış kurbağasından 6 kat daha ağır olduğu öğrenilen hayvan hükümet tarafından istilacı bir tür olarak kabul ediliyor.Bu hayvanların kışkırtıldıklarında omuzlarundaki bezelerden zehir yaydıkları belirtiliyor. Bu zehirden hayvanların büyük bir çoğunluğunun ise kaçmasının mümkün olmadığı ifadeediliyor.Ortalama 15 yıl yaşadığı ifade edilen kara kurbağaların şimdiye kadar bilinen en büyüğü ise 1991 yılında kayıtlara geçen İsveç'teki Prinsen (Prens) adlı evcil bir hayvandı.