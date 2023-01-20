Tokat'ta 661 bin 200 makaron ele geçirildi

Tokat'ın Niksar ilçesinde düzenlenen operasyonda 661 bin 200 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tütün kaçakçılığına yönelik çalışma yürüttü.Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 661 bin 200 makaron ile 31 kilo 750 gram kıyılmış tütün ele geçirdi.Jandarma ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.