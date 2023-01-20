Tekirdağ'da çarptığı yayanın ölümüne neden olan doktor yakalandı

Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil sürücüsünün çarptığı yaya hayatını kaybetti. Doktor olduğu belirlenen ve kaza sonrası kaçan sürücü ise yakalanıp, gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Atatürk Bulvarı'nda dün yolun karşısına geçmeye çalışan 63 yaşındaki Ömer Faytoncu'ya otomobil çarptı.Faytoncu, olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ise kaçtı.Kaza ile ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, yaşlı adama çarpıp kaçan sürücünün kimliğini kısa sürede belirledi.Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde görevli asistan doktor olduğu belirlenen sürücü K.E.B., ilçe merkezinde gözaltına alındı.Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.