  • USD: 18,78 - 18,81
  • EURO: 20,34 - 20,38
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Tarımsal girdi fiyat endeksi kasımda aylık bazda yüzde 2,38 arttı

Yıllık Tarım-GFE yüzde 121,49 olurken bu rakam, son 7 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Ekleme: 20.01.2023 - 15:08 Güncelleme: 20.01.2023 - 15:09 / Editör: Ozge Selin
Tarımsal girdi fiyat endeksi kasımda aylık bazda yüzde 2,38 arttı
Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE), kasım 2022'de aylık bazda yüzde 2,38 artış gösterirken yıllık bazda yüzde 121,49 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, geçen yılın kasım ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks kasımda bir önceki aya göre yüzde 2,38, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 101,69, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 121,49 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 112,41 yükseldi.

Yıllık Tarım-GFE, son 7 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. Söz konusu endeks, mayıs 2022'de yüzde 123,72 seviyesinde gerçekleşmişti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 2,12, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 4,37 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 101,22, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 124,51 artış görüldü.

ALT GRUPLAR

Yıllık Tarım-GFE'ye göre 7 alt grup daha düşük, 4 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla yüzde 37,93 ile veteriner harcamaları ve yüzde 65,59 ile makine bakım masrafları oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 172,05 ile enerji ve yağlar ve yüzde 151,15 ile bina bakım masrafları olarak kayıtlara geçti.

Aylık Tarım-GFE'ye göre 6 alt grup daha düşük, 5 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Aylık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 1,95 ile enerji ve yağlar ve yüzde 0,53 ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 8,77 ile diğer mal ve hizmetler ve yüzde 6,12 ile malzemeler olarak gerçekleşti.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Bakan Nebati'den enflasyon mesajı
SGK'den 'emeklilere yüzde 30'dan düşük zam yapıldığı' iddialarına yanıt
Başkan Erdoğan'dan Miçotakis'e sert tepki: Yanlış yapmaya kalkarsan çılgın Türkler yürür
6 yaşında evlendirildiği iddia edilen kızdan şok ifade! 'Radyocu Zeki Kayahan C.'ye müstehcen fotoğraf attı...'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunuyor...
Karadeniz gazı adım adım geliyor! Kritik aşamaya geçildi: Filoya dahil oldu
Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak hamle: Umre sonrası rotasını çizdi!
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan The Economist'e tepki: Yine yanılacaklar geçmişte yanıldıkları gibi
Tanju Özcan'dan Altılı masaya göreve talip olma ve meydan okuma mektubu: Bana yol verin
EYT'liye emekli maaşı hesaplama robotu! 4A-4B-4C'liler dikkat: Ne kadar emekli maaşı alırım?
Başkan Erdoğan talimatını verdi! İBB durdu Bakanlık bir bir bitiriyor
DEAŞ'ın sözde valisi Gaziantep'te yakalandı
Sezgin Tanrıkulu CHP-HDP ittifakını bir kez daha tescilledi! Kandil ile ortak dilde buluştu...
DEVA Partisi'nde toplu 'Bayraktar' istifası!
Başörtüsü çözümüne 'SAPKINLIK' şartı! Muhalefetten çirkin oyun
Macron Avrupa'yı uyardı: Benzeri görülmemiş bir kriz
CHP'li Barış Yarkadaş İHA'ları hedef alan Babacan'a destek verdi: Neden eleştirilmesin kutsal mıdır?
Skandal görüntüler infial yaratmıştı! Konya'da kürekle köpek öldürenlerin cezası belli oldu
İstanbul'da eylem hazırlığındaki 10 yabancı terörist yakalandı!
Başkan Erdoğan ve AK Parti'nin oyu yükseliyor! Güven erozyonuna uğrayan 6'lı masa çakıldı
Meteoroloji'den İstanbul dahil 20 il için yağış uyarısı! Kuvvetli geliyor. 20 Ocak hava durumu

Meteoroloji'den İstanbul dahil 20 il için yağış uyarısı! Kuvvetli geliyor. 20 Ocak hava durumu

WhatsApp'a 5,5 milyon avro ceza verildi: AB veri gizliliğini ihlal ettiler

WhatsApp'a 5,5 milyon avro ceza verildi: AB veri gizliliğini ihlal ettiler

Yerli otomobil Togg'da heyecanlandıran gelişme: Üç platformda bugün yayımlanacak

Yerli otomobil Togg'da heyecanlandıran gelişme: Üç platformda bugün yayımlanacak

Doğu Ekspresi ile Kars-Erzurum turu: İlk sefer yarın başlıyor

Doğu Ekspresi ile Kars-Erzurum turu: İlk sefer yarın başlıyor

Ormanda tesadüfen bulundu: Kırmızı listede yer alıyor ekipler harekete geçti

Ormanda tesadüfen bulundu: Kırmızı listede yer alıyor ekipler harekete geçti

Dönümde 100 bin liraya kadar gelir sağlıyor! Üreticiliği yaygınlaşıyor .

Dönümde 100 bin liraya kadar gelir sağlıyor! Üreticiliği yaygınlaşıyor .