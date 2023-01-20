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Tanju Özcan'dan Altılı masaya göreve talip olma ve meydan okuma mektubu: Bana yol verin

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Altılı masa liderlerine göndermek üzere yazdığı mektubu canlı yayında okudu. Mektubunun göreve talip olma ve meydan okuma mektubu olduğunu söyleyen Özcan, "Kılıçdaroğlu'nun tarif ettiği aday tiplemesi bana uymaktadır. Ben göreve talibim. Kazanacak aday olsun diyorsanız Tanju Özcan kardeşinize yol veriniz." dedi.

Tanju Özcan'dan Altılı masaya göreve talip olma ve meydan okuma mektubu: Bana yol verin
Ekleme: 20.01.2023 - 12:59 Güncelleme: 20.01.2023 - 13:20 / Editör: Ozge Selin
Tanju Özcan'dan Altılı masaya göreve talip olma ve meydan okuma mektubu: Bana yol verin
Altılı masanın adaylık bilmecesi devam ederken Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Altılı masa liderlerine göndermek üzere mektup yazdığını açıklayan Özcan, Millet İttifakı'nın adayı olmak istediğini duyurdu.

'ALTILI MASAYA MEKTUP YAZDIM'
Yazdığı mektubu canlı yayında okuyan Özcan şu ifadeleri kullandı:

'Bugüne kadar yaptığım en ciddi açıklamalar olacaktır. 6 lidere ayrı ayrı yazmak durumunda kaldım bu mektubu, az sonra göndereceğim. Bu mektup göreve talip olma ve aynı zamanda meydan okuma metnidir. Göreve gelmemden bu yana en az 20 anket şirketi Bolu'da araştırma yaptı, 2-3 tanesini ben yaptırdım. Ben hepsinde en başarılı 3 belediye başkanından birisi olarak ölçüldüm. Bunu da 6'lı masa isterse bütün anket şirketlerine sorabilir.

'KILIÇDAROĞLU'NUN TARİF ETTİĞİ ADAY BENİM'
Özellikle Kılıçdaroğlu'nun tarif ettiği aday tiplemesi bana uymaktadır. Sizden istediğim şudur; bana güvenin. Ben göreve talibim. Kazanacak aday olsun diyorsanız Tanju Özcan kardeşinize yol veriniz.'
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