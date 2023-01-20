  • USD: 18,77 - 18,81
  • EURO: 20,31 - 20,34
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Sürücü kuryeyi ezmeye çalıştı! İstanbul’da inanılmaz görüntü!

Akıllara durgunluk veren olay İstanbul Ataşehir'de yaşandı. Bir otomobil sürücüsü, trafikte motosikletli kurye ile tartıştı. Öfkeden çılgına dönen sürücü, üst üste 2 defa çarptığı kuryeyi ezmeye çalıştı. Dehşet anları kameralara böyle yansıdı.

Ekleme: 20.01.2023 - 10:38 Güncelleme: 20.01.2023 - 10:41 / Editör: Ozge Selin
Sürücü kuryeyi ezmeye çalıştı! İstanbul’da inanılmaz görüntü!İnanılmaz olay, önceki gün İstanbul Ataşehir'de yaşandı. İddiaya göre; park halindeki otomobilini hareket ettiren sürücü kavşaktan yola doğru geçmek istedi.

Yaşanan tartışma sonrası sürücü otomobiliyle motosikletli kuryeye üst üste 2 defa çarptı. Çarpmanın etkisiyle kurye motosikletiyle yol kenarına düştü. Kurye daha sonra aracın yanına giderek sürücüyle tartışmaya devam etti.

Kuryeyi ezmeye kalkan otomobil sürücüsü, ardından aracıyla uzaklaştı. Yaşanan olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
 
Görgü tanığı Muhammet Pekşen, 'Motosikletin arkasından aracıyla 2 defa vurduğunu gördüm. Daha sonra tartışmaya başladılar. Yol verme tartışması. Bilinçli olarak vurdu. Motosikletli vurmanın etkisiyle yan yattı. Tekrar kalktı' dedi.

Sürücü kuryeyi ezmeye çalıştı! İstanbul’da inanılmaz görüntü!






Sürücü kuryeyi ezmeye çalıştı! İstanbul’da inanılmaz görüntü!






GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Skandal görüntüler infial yaratmıştı! Konya'da kürekle köpek öldürenlerin cezası belli oldu
İstanbul'da eylem hazırlığındaki 10 yabancı terörist yakalandı!
Başkan Erdoğan ve AK Parti'nin oyu yükseliyor! Güven erozyonuna uğrayan 6'lı masa çakıldı
Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi geliyor
İletişim Başkanı Altun'dan The Economist'e tepki!
İbrahim Kalın'dan eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'a tepki: Sömürge valiliği oynadığınız günler geride kaldı...
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye açıklaması: Çözüm olası
Sözleşmeliye kadro düzenlemesi yasalaştı! Yüzbinleri yakından ilgilendiriyor...
MSB'den F-35 açıklaması! ABD'yle 2023 ilkbaharında yeni görüşme!
Bakan Bozdağ'dan seçim yasası açıklaması: Değişiklikler aynen uygulanacaktır
The Economist'ten algı operasyonu! Başkan Erdoğan'ı hedef aldılar: Muhalefete dikkat çeken 'aday' çağrısı...
NATO'nun Deniz Kuvvetleri komutası bir yıl süreyle Türkiye'ye geçti
MSB: Yunanistan'dan ülkemize gönderilmeye çalışılan 22 kişiye müdahale edildi
Pakistan'dan İran'a terör uyarısı...
Selçuk Bayraktar'dan Babacan'a bir gönderme daha: Bu ekibi maddiyatla motive edemezsiniz
TSK'ya kimyasal silah iftirası atan Fincancı HDP'lilerle kucaklaştı: Arkadaşım hoş gelmiş
ABD'de gündem F-16'lar! Ülke basınından dikkat çeken yorum: 'Türkiye, ABD'nin gücünün sınırları olduğunu gösterdi'
CHP'de istifa depremi! İzmir'de parti karıştı... İlçe başkanı ve yöneticileri istifa etti
MİT çatısı altında istihbarat akademisi kuruluyor! TBMM'ye sunuldu...
Et ve Süt Kurumu kırmızı et fiyatlarındaki artış için harekete geçti
Meteoroloji'den İstanbul dahil 20 il için yağış uyarısı! Kuvvetli geliyor. 20 Ocak hava durumu

Meteoroloji'den İstanbul dahil 20 il için yağış uyarısı! Kuvvetli geliyor. 20 Ocak hava durumu

WhatsApp'a 5,5 milyon avro ceza verildi: AB veri gizliliğini ihlal ettiler

WhatsApp'a 5,5 milyon avro ceza verildi: AB veri gizliliğini ihlal ettiler

Bursa'da gökyüzünde ilginç görüntü: UFO'ya benzettiler

Bursa'da gökyüzünde ilginç görüntü: UFO'ya benzettiler

Çuvallarla topluyorlar: Dünyanın dört bir yanına gönderiliyor

Çuvallarla topluyorlar: Dünyanın dört bir yanına gönderiliyor

İsmini Zigana Dağı'ndan alan silahlar 60 ülkeye ihraç ediliyor

İsmini Zigana Dağı'ndan alan silahlar 60 ülkeye ihraç ediliyor

İnsan nefesinden anlayacak: Türkiye'de bu zamana kadar hiç üretilmemişti ilk kez yapıldı

İnsan nefesinden anlayacak: Türkiye'de bu zamana kadar hiç üretilmemişti ilk kez yapıldı