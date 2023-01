Sezgin Tanrıkulu CHP-HDP ittifakını bir kez daha tescilledi! Kandil ile ortak dilde buluştu...

Halk TV'de yayınlanan bir programa katılan CHP'li Sezgin Tanrıkulu skandal açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. HDP'li Garo Paylan ile katıldığı yayında, HDP ile mutlaka bir kavşakta buluşacaklarını dile getiren Tanrıkulu, Altılı masanın gizli ittifakının HDP olduğunu bir kez daha itiraf etmiş oldu. Öte yandan Tanrıkulu'nun 'zalim düzene son vereceğiz' sözleri ise tepki çekti.CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile HDP Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan'ın katıldığı yayında kullandığı ortak ifadeler CHP-HDP ittifakını açıkça gözler önüne serdi. Paylan, 'Hepimizin üzerinde tabanın bir baskısı var. Ancak ortak yolun bir noktada bulunacağına inanıyorum' derken CHP'li Tanrıkulu ise 'Bizi izleyenler bu konuda içlerinin rahat olabileceği sözler duymak istiyorlar. Onları rahatlatmak amacıyla söylemiyorum ama kesinlikle ve kesinlikle bir kavşakta buluşacağız.' ifadelerini kullandı. Ayrıca Tanrıkulu, cumhurbaşkanlığı seçimlerini kast ederek 'İşimiz gerçekten çok zor. Önümüzde zorlu bir süreç var.' dedi.Tanrıkulu'nun ortak noktada buluşacağız açıklamasının ardından kurduğu 'zalim düzene son vereceğiz' ifadeleri ise tepki çekti. Her fırsatta devleti, savunma sanayini hedef alan, terör sözcülüğü yapmaktan geri durmayan, terörist cenazelerine katılan Tanrıkulu yeni bir skandala imza attıPKK'nın sözde elebaşlarından Mustafa Karasu da yaptığı açıklamada, AK Parti ve MHP iktidarına son vermezsek bizi yok edecekler ifadelerini kullanmıştı. Karasu yaptığı açıklamada şunları söyledi: 'Saldırılar daha da gelişebilir yani. Bu yönüyle biz halka çağrı yapıyoruz. Halkımız bütün kurumlarına sahip çıkmalı, demokrasi mücadelesine katılmalı. AKP, MHP faşizmini yıkmak için saldırılar ne olursa olsun bu mücadele ısrar etmeli. Yoksa yok edecekler bizi.'PKK'lı Murat Karayılan da daha önce yaptığı bir açıklamada, CHP ile aynı fikirde olduklarını dile getirmişti. Karayılan yaptığı açıklamada, 'AK Parti-MHP (Cumhur İttifakı) ittifakına karşı oldukları için diğer meselelerde biz CHP ile aynı düşünüyoruz.' ifadelerini kullandı.CHP'li Sezgin Tanrıkulu daha önce de her fırsatta devleti hedef alan açıklamalarda bulunmuştu. Türkiye Savunma Sanayi dünya çapında parmakla gösterilen projelere imza atarken, Tanrıkulu İHA ve SİHA'ları hedef almış ve 'Savaş sanayi ve teknolojisi amaçladığı hedef ne olursa olsun insanların ölümü sonucunu doğurmaktadır. Tarihten bugüne bu teknolojiyi geliştirenleri kimse rahmetle anmamıştır' ifadelerini kullanmıştı.Tanrıkulu İHA ve SİHA'ları yine hedef alarak, sosyal medya hesabından iftiralarına devam etti. Yaptığı paylaşımda PKK ile mücadelede önemli silahlardan biri olan SİHA'ların üretici firmasını hedef gösterdi. Sezgin Tanrıkulu, 'BAYRAKTAR adlı Silahlı İnsansız Hava Araçları sivil yurttaşları vurdu, öldürdü. Bütün alçaklığınıza rağmen bunu teşhir etmeye devam edeceğim.'dedi.Türkiye'nin ürettiği SİHA'ları her fırsatta karalamaya çalışarak, Türkiye karşıtı paylaşımlar yapan Tanrıkulu skandallarını bu kez başka bir boyuta taşıdı. CHP'li vekil, 'Bu korku size yeter troller. Ama emin olun adil olacağız' diyerek bir paylaşım yaptı.Yaptığı paylaşımda, 'Bayraktar Siha üretimi durduruldu. Dışişleri Bakanı Sezgin Tanrıkulu Türkiye'nin savaş suçu işleyen bu ölümcül silahlara ihtiyacı olmadığını söyledi. Siha üretim merkezini yurt dışına taşıması için Selçuk Bayraktar'a iki hafta süre tanındı.' gibi gerçek dışı akılalmaz ifadeler yer aldı.Sezgin Tanrıkulu, tüm bu yazılanları onaylarcasına, sosyal medya hesabından skandal ifadelerin yer aldığı görseli paylaştı ve, 'Bu korku size yeter troller. Ama emin olun adil olacağız' paylaşımını yaptı.Sezgin Tanrıkulu geçen sene PYD'ye katılıp Kobani'de öldürülen teröristin cenazesinde boy göstermişti.Sezgin Tanrıkulu, Welat Çiya kod adlı terörist Hakan Arslan'ın kemiklerinin taşındığı bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı ve 'aah ahh...' dedi.Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Türk Silahllı Kuvvetleri'ne yönelik akıl almaz bir iftira ortaya attı. TSK'nın kimyasal silah kullandığı yalanını ortaya atan Fincancı'ya ilk destek de CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan geldi.Fincancı'nın bu iftiralarına destek veren Tanrıkulu, sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Kimyasal silah kullanıldığına dair görüntüleri izlediğini iddia eden Tanrıkulu, PKK'lı teröristlerin nasıl öldüğüne dair soruların yanıt bulması için konuyu Meclis gündemine getireceğini iddia etti.CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, DHKP-C terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla tutuklu Berkay Ustabaş'a destek için İstanbul Adliyesi'ne geldi. Tanrıkulu, adliye önünde söz konusu terör şüphelisi için açılan pankartı tuttu.