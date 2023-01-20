Seçim kararı ne zaman alınacak? Erdoğan tarih verdi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:Büyükşehir belediyeleri kuraklığa karşı önlem almalı. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehir belediyelerinin barajlar yapması gerekmektedir.(Muhalefetin hukuksuzluk iddiaları) Hukuk farklı bir şey. Ama bunun yanında guguk farklı bir şey. Şu anda seçimle ilgili yetkinin kimde olduğunu bilmeyecek kadar cahillerin eline kaldı. Cumhurbaşkanının yetkileri bellidir. Şu anda Türkiye'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dır. Cumhurbaşkanı kararnamesiyle 60 gün önceden bu işin ilanını yapar ve 60 gün sonra da Yüksek Seçim Kurulu kronolojik yapıyı çalıştırır. Ne zaman bunu ilan etti? Mart'ın 10'unda. Mart'ın 10'unda ilan ettiyse ondan sonra 60 gün çalışmaya başlar. 60 gün ne zaman bitiyorsa, o gün seçim günüdür. Bunu da Yüksek Seçim Kurulu takip eder. Bunlar bu işin farkında değil. Ama 14 Mayıs'ı konuşmaya başladılar. Bu da hayırlı bir adımdır.The Economist'in yorumuna sizler evet diyor musunuz? Türkiye'nin kaderini İngiliz dergisi mi tayin ediyor? Benim milletim ne derse Türkiye'de o olur. Türkiye'nin kaderini İngiliz dergisi tayin edemez.Anlaşmaların Yunan yetkililer tarafından uygulanmadığını görüyoruz. Adaları silahlandırmak suretiyle gerek Lozan gerek diğer anlaşmalarla ilgili olarak ters adımlar atmaktadırlar. Bunlarla ilgili de tabii gereken adımları vakti saati geldiğinde uluslararası toplantılarda, gerekli olan yerlerde söylüyoruz. Artık başlarının çaresine bakacaklar.