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Beyaz Gazete
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Seçim kararı ne zaman alınacak? Erdoğan tarih verdi!

Son dakika: Seçim tarihi için 14 Mayıs konuşulurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan süreçle ilgili yeni açıklama geldi. Erdoğan, 10 Mart'ı işaret etti. Atina yönetiminin Ege'deki provokasyonuna da tepki gösteren Erdoğan, sert mesajlar verdi.

Seçim kararı ne zaman alınacak? Erdoğan tarih verdi!
Ekleme: 20.01.2023 - 14:17 Güncelleme: 20.01.2023 - 14:37 / Editör: Ozge Selin
Seçim kararı ne zaman alınacak? Erdoğan tarih verdi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

KURAKLIK TEHLİKESİ

Büyükşehir belediyeleri kuraklığa karşı önlem almalı. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehir belediyelerinin barajlar yapması gerekmektedir.

SEÇİM TARİHİ 14 MAYIS MI?

(Muhalefetin hukuksuzluk iddiaları) Hukuk farklı bir şey. Ama bunun yanında guguk farklı bir şey. Şu anda seçimle ilgili yetkinin kimde olduğunu bilmeyecek kadar cahillerin eline kaldı. Cumhurbaşkanının yetkileri bellidir. Şu anda Türkiye'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dır. Cumhurbaşkanı kararnamesiyle 60 gün önceden bu işin ilanını yapar ve 60 gün sonra da Yüksek Seçim Kurulu kronolojik yapıyı çalıştırır. Ne zaman bunu ilan etti? Mart'ın 10'unda. Mart'ın 10'unda ilan ettiyse ondan sonra 60 gün çalışmaya başlar. 60 gün ne zaman bitiyorsa, o gün seçim günüdür. Bunu da Yüksek Seçim Kurulu takip eder. Bunlar bu işin farkında değil. Ama 14 Mayıs'ı konuşmaya başladılar. Bu da hayırlı bir adımdır.

THE ECONOMIST'İN TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALAN YAZISI

The Economist'in yorumuna sizler evet diyor musunuz? Türkiye'nin kaderini İngiliz dergisi mi tayin ediyor? Benim milletim ne derse Türkiye'de o olur. Türkiye'nin kaderini İngiliz dergisi tayin edemez.

MİÇOTAKİS'İN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Anlaşmaların Yunan yetkililer tarafından uygulanmadığını görüyoruz. Adaları silahlandırmak suretiyle gerek Lozan gerek diğer anlaşmalarla ilgili olarak ters adımlar atmaktadırlar. Bunlarla ilgili de tabii gereken adımları vakti saati geldiğinde uluslararası toplantılarda, gerekli olan yerlerde söylüyoruz. Artık başlarının çaresine bakacaklar.
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