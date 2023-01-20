Ormanda tesadüfen bulundu: Kırmızı listede yer alıyor ekipler harekete geçti
Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde, ormanda bakım çalışması yapan işçiler, kırmızı listede yer alan ’yediuyur’ buldu. Ekipler tarafından kovuktan çıkarılan yediuyur, beslendikten sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.
Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Hanönü Orman İşletme Müdürlüğü Kuzalıç Orman İşletme Şefliği personeli tarafından bakım faaliyetleri sırasında bir çam ağacının kovuğunda yediuyura rastlandı.
Herhangi bir sağlık sorunu olup olmadığı kontrol edilen yediuyur, tekrar doğal ortamına bırakıldı.
YILIN YEDİ AYI UYUYOR
Sincaba benzeyen ancak gri rengi, iri gözleri ve yerde sürdüğü kuyruğuyla ayırt edilebilen yediuyurlar, terk edilmiş ağaçkakan yuvalarında yaşıyor, yılın yedi ayını uykuda geçirebiliyor.
KIRMIZI LİSTEDE YER ALIYOR
Yediuyur, Dünya Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğinin kırmızı listesinde asgari endişe altında yer verilen bir tür olarak biliniyor.
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