  • USD: 18,77 - 18,81
  • EURO: 20,31 - 20,34
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

MSB, Zeytin Dalı Harekatı'nın şehit ve gazileri andı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı Harekatı'nın beşinci yılında şehit ve gazileri andı.

Ekleme: 20.01.2023 - 12:01 Güncelleme: 20.01.2023 - 12:03 / Editör: Ozge Selin
MSB, Zeytin Dalı Harekatı'nın şehit ve gazileri andı
MSB'den 20 Ocak 2018'de başlayan harekatın beşinci yılı dolayısıyla yapılan açıklamada, harekatı başarıyla icra eden Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin anıldığı belirtildi.

Açıklamada, 'Canları pahasına mücadele eden, ülkemizin ve milletimizin huzuru ve güvenliği için gözünü kırpmadan şehadete yürüyen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize de sağlıklı, mutlu ve uzun ömürler diliyoruz.' ifadesine yer verildi.

Açıklamada, harekata ilişkin verilerin yer aldığı grafik paylaşıldı. Buna göre, Zeytin Dalı Harekatı, Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan 72 askerin anısına 72 savaş uçağının hava taarruzuyla başladı.

Operasyon, siviller, tarihi yapılar ve ibadethanelere zarar verilmeden uluslararası hukuka uygun ve insan haklarına saygılı bir şekilde tamamlandı.

Zeytin Dalı Harekatı'nda 7 bin 314 terörist etkisiz, 2 bin kilometrekare alan da güvenli hale getirildi.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunuyor...
Karadeniz gazı adım adım geliyor! Kritik aşamaya geçildi: Filoya dahil oldu
Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak hamle: Umre sonrası rotasını çizdi!
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan The Economist'e tepki: Yine yanılacaklar geçmişte yanıldıkları gibi
Tanju Özcan'dan Altılı masaya göreve talip olma ve meydan okuma mektubu: Bana yol verin
EYT'liye emekli maaşı hesaplama robotu! 4A-4B-4C'liler dikkat: Ne kadar emekli maaşı alırım?
Başkan Erdoğan talimatını verdi! İBB durdu Bakanlık bir bir bitiriyor
DEAŞ'ın sözde valisi Gaziantep'te yakalandı
Sezgin Tanrıkulu CHP-HDP ittifakını bir kez daha tescilledi! Kandil ile ortak dilde buluştu...
DEVA Partisi'nde toplu 'Bayraktar' istifası!
Başörtüsü çözümüne 'SAPKINLIK' şartı! Muhalefetten çirkin oyun
Macron Avrupa'yı uyardı: Benzeri görülmemiş bir kriz
CHP'li Barış Yarkadaş İHA'ları hedef alan Babacan'a destek verdi: Neden eleştirilmesin kutsal mıdır?
Skandal görüntüler infial yaratmıştı! Konya'da kürekle köpek öldürenlerin cezası belli oldu
İstanbul'da eylem hazırlığındaki 10 yabancı terörist yakalandı!
Başkan Erdoğan ve AK Parti'nin oyu yükseliyor! Güven erozyonuna uğrayan 6'lı masa çakıldı
Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi geliyor
İletişim Başkanı Altun'dan The Economist'e tepki!
İbrahim Kalın'dan eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'a tepki: Sömürge valiliği oynadığınız günler geride kaldı...
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye açıklaması: Çözüm olası
Meteoroloji'den İstanbul dahil 20 il için yağış uyarısı! Kuvvetli geliyor. 20 Ocak hava durumu

Meteoroloji'den İstanbul dahil 20 il için yağış uyarısı! Kuvvetli geliyor. 20 Ocak hava durumu

WhatsApp'a 5,5 milyon avro ceza verildi: AB veri gizliliğini ihlal ettiler

WhatsApp'a 5,5 milyon avro ceza verildi: AB veri gizliliğini ihlal ettiler

Yerli otomobil Togg'da heyecanlandıran gelişme: Üç platformda bugün yayımlanacak

Yerli otomobil Togg'da heyecanlandıran gelişme: Üç platformda bugün yayımlanacak

Doğu Ekspresi ile Kars-Erzurum turu: İlk sefer yarın başlıyor

Doğu Ekspresi ile Kars-Erzurum turu: İlk sefer yarın başlıyor

Ormanda tesadüfen bulundu: Kırmızı listede yer alıyor ekipler harekete geçti

Ormanda tesadüfen bulundu: Kırmızı listede yer alıyor ekipler harekete geçti

İnsan nefesinden anlayacak: Türkiye'de bu zamana kadar hiç üretilmemişti ilk kez yapıldı

İnsan nefesinden anlayacak: Türkiye'de bu zamana kadar hiç üretilmemişti ilk kez yapıldı