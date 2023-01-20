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Lüks cipi benzin döküp ateşe verdi

Ankara'nın Çankaya ilçesinde lüks cipin yanı başında tartışan iki kişiden biri, üzerine benzin döktüğü aracı ateşe verdi. Cipi ateşe veren kişi olay yerinde uzaklaşırken, araç ise kullanılmaz hale geldi

Ekleme: 20.01.2023 - 00:37 Güncelleme: 20.01.2023 - 00:41 / Editör: Ozge Selin
Lüks cipi benzin döküp ateşe verdiOlay, saat 17.00 sıralarında Ankara'nın Çankaya ilçesi Gökkuşağı Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre kimliği belirsiz 2 kişi, lüks cipin yanı başında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki kişiden biri, elindeki bidonun içinde bulunan benzini cipin üzerine döküp, aracı ateşe verdi.

Cipi ateşe veren kişi olay yerinden uzaklaşırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yenine gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, cip ise kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.
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