Karadeniz gazı adım adım geliyor! Kritik aşamaya geçildi: Filoya dahil oldu

Karadeniz açıklarında Sakarya Gaz Sahası bölgesinde 710 milyar metreküp rezervlik doğalgazı Filyos'a ulaştırma çalışmaları sürüyor. Karada 7 bin 300 denizde 2 bin 200 olmak üzere 9 bin 500 personelin çalıştığı projenin Türkiye'nin enerjide bağımsızlık hikayesinin en önemli aktörlerinden birisi olacağını ifade eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, filoya dahil edilen Mukavemet Gemisi'ni ziyaret etti.Filyos Limanı'na yanaşan geminin personeli tarafından karşılanan Bakan Fatih Dönmez, gemiyi gezerek teknik bilgiler aldı. Ardından sahadaki çalışmalar ve geminin teknik bilgileri hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Fatih Dönmez şöyle dedi:"Belirli aralıklarla Filyos'a çalışmaları yerinde incelemek için geliyoruz. Sakarya Gaz Sahası'ndaki çalışmalar üç ana başlıkta tam hızda ilerliyor. Kuyulardaki sondaj tamamlama çalışmalarımız büyük oranda bitti. Deniz tabanındaki çalışmalarımızda ilerleme oranımız an itibariyle yüzde 90'lar seviyesinde. Boru hatları zaten geçtiğimiz yıl tamamlanmıştı orada bir sıkıntımız yok. Gazı işleyecek olan Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde de işlemlerin büyük bir kısmı tamamlanmış durumda.Dün gece buradaydık sahaya da çıktık. Mesai arkadaşlarımızla da bir araya geldik. Çalışan sayısı da her gün artıyor. Kara tarafında 7 bin 300 çalışanımız var. Deniz tarafında da 2 bin 200 olmak üzere toplam 9 bin 500 kişi ile bu hizmetleri yerine getiriyoruz. Bu proje Türkiye'nin enerjide bağımsızlık hikayesinin en önemli aktörlerinden birisi olacak. Biz buna inanıyoruz. İnşallah çok kısa süre içerisinde de bu gazı milletimizle buluşturmak arzusundayız.Ekiplerimizin motivasyonu tam ve yerindedir. Bir aksilik çıkmadığı takdirde planladığımız tarihte inşallah hizmete girmiş olacak. Bunun yanı sıra deniz tarafında birçok iş yapılıyor. Bunlar içinde özel niteliktli, özellikli gemilere ihtiyacımız var. Mukavemet adını verdiğimiz bu gemi deniz tabanındaki işlemleri yapmak üzere filomuza katılmış durumda. Bu operasyonda 50'nin üzerinde gemi çalışıyor. Mukavemet adını vermiş olduğumuz gemi de çok kısa süre içerisinde limanımıza geldi. Burada ağır tonajlı ekipmanları deniz tabanına yerleştirmek üzere donatılmış nitelikte ekipmanlar var. İki tane vincimiz var. Birisi 150 diğeri 40 tonluk olmak üzere. Yine arovi adını verdiğimiz su altı robotları için su altı platformu hazırlanıyor. 2 bin 200 metre derinlikteki operasyonları biz gemilerin üzerinden uzaktan yapıyoruz. Özel operatörler vasıtasıyla. Adeta bir cerrah hassasiyetinde bu operatörlerimiz, mühendislerimiz bu işlemleri insan eli değmeden gemi üzerinden yapabilir hale geldiler. Bu vesile ile geminin tüm personeli ve kaptanına işlerinde kolaylıklar diliyorum.Şu anda üç derin deniz sondaj gemimiz Fatih, Kanuni, Yavuz onlar da işlemlerine devam ediyor. Bu arada şunu da söylemem gerekiyor. Arkadaşlarımız büyük bir fedakarlıkla çalışıyorlar. Yeri geliyor günlerce haftalarca ailelerinden uzakta burada bizimle geçiriyorlar. Onlarda da gördüğüm hadise şu 'Bir an önce bu gazı milletimizle buluşturmak' arzusundalar. En büyük motivasyonları da bu. Ben onlara bir kez daha bu vesile ile teşekkür etmek istiyorum."Gabar'daki petrol rezervine ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Fatih Dönmez, "Daha önce o bölgede Esma Çelik'te bir keşfimiz olmuştu. Şu an itibariyle 7 kuyuda 7 bin 800 varillik günlük üretim söz konusu. Çok yakın bölgede bir başka arama amaçlı sondajımız daha başlamak üzere. Yine kule bölgeye intikal ediyor. Hava şartları elverdiği takdirde orada da sondajımıza başlayacağız. İnşallah birkaç ay içerisinde de orada netice almayı ümit ediyoruz" diye konuştu.Bakan Fatih Dönmez ve beraberindeki heyet karadaki çalışmaların sürdüğü bölgede incelemelerde bulundu.