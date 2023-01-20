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İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 6,3 milyon lirayı kaçıramadan yakalandılar

İstanbul Siber Polisleri; bir yasa dışı bahis şebekesini çökertti. "Yasa Dışı Bahis" yoluyla elde edilen ve Antalya'ya doğru yola çıkarılan 6.3 milyon lira, yurt dışına çıkaralamadan ele geçirildi.

Ekleme: 20.01.2023 - 11:44 Güncelleme: 20.01.2023 - 11:45 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 6,3 milyon lirayı kaçıramadan yakalandılar
'Yasa Dışı Bahis' operasyonunu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Siber Polisleri; altı kişilik bir yasa dışı bahis şebekesinin üyelerini teknik ve fiziki takibe aldı. Şebeke üyelerinin yasa dışı bahis yoluyla elde ettikleri paraların sevkiyatını yapacakları belirlendi.

Söz konusu paraları Kapalıçarşı'da bir kuyumcu dükkanı üzerinden 'Havale' yoluyla akladıkları belirlenen şebeke üyelerinin paraları 'Kasa Evi' olarak adlandırdıkları lüks rezidans dairelerinde sakladıkları tespit edildi.

Şebeke üyeleri iddialara göre yakalanmamak için paraları farklı alışveriş merkezlerinde farklı araçlara aktardı. İstanbul merkezli olarak iki ilde toplam beş adrese ve üç araca operasyon düzenlendi.

TEK SEFERDE ELE GEÇİRİLEN EN YÜKSEK MİKTAR

Operasyon anları polis kameralarına yansıdı. Aramalarda yasa dışı bahis hesaplarının tutulduğu iki defter, iki ruhsatsız tabanca, dört şarjör, 238 mermi, çok sayıda dijital materyal ve suçtan elde edilmiş 6 milyon 300 bin lira nakit para ele geçirildi. Ele geçirilen para; Türkiye genelinde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonlarında tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olarak kayıtlara geçti.

İstanbul Emniyeti'ndeki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şebeke üyelerinden 4'ü tutuklandı. Diğer iki şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. Antalya yolunda yakalanan bazı şebeke üyelerinin paraları, izini kaybettirmek için araçla Antalya'ya götürmeye çalıştıkları, oradan da Kıbrıs'a götürmeyi hedefledikleri ifade edildi.
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