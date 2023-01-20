İstanbul'da eylem hazırlığındaki 10 yabancı terörist yakalandı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ, El Kaide- HAD Terör Örgütleri ile irtibatlı olarak Türkiye’yi hedef alan eylemler yapabileceği değerlendirilen, ’Yabancı Terörist Savaşçı’ olduğu tespit edilen 10 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada DEAŞ - El Kaide/HAD terör örgütleri ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olarak ilimizde faaliyet yürüten şahıslar tespit edildi.10 YABANCI SAVAŞÇIBu şahısların son süreçte ülkemize yönelik hedef alan eylemler yapabileceği değerlendirildiğinden bahse konu şahısların yakalanmasına yönelik sabah saatlerinde operasyon yapıldı. Operasyonda YTS (Yabancı Terörist Savaşçı) olduğu tespit edilen 10 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.