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İbrahim Kalın “Ortak Adalet Vizyonunda Buluşmak” panelinde konuştu

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından gerçekleştirilen “Türkiye Mezunları Forumu”nda konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Prof. Dr. İbrahim Kalın, “YTB, Türkiye Mezunlarını burada bir araya getirmek suretiyle halka halka büyüyen bir geleneğin çok önemli bir aşamasını da hayata geçirmiş oluyor” dedi.

Ekleme: 20.01.2023 - 15:56 Güncelleme: 20.01.2023 - 15:57 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde YTB tarafından gerçekleştirilen "Türkiye Mezunları Forumu" programının ikinci gününde yapılan "Ortak Adalet Vizyonunda Buluşmak" başlıkla panelde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Prof. Dr. İbrahim Kalın konuştu.

YTB'nin, Türkiye Mezunlarını burada bir araya getirmek suretiyle halka halka büyüyen bir geleneğin çok önemli bir aşamasını hayata geçirdiğine dikkat çeken Kalın, "Türkiye'ye gelip okuyan arkadaşlarımızın buradan ayrıldıktan sonra kendi ülkelerinde, dünyanın farklı yerlerinde neler yaptıklarına dair elimizde bir envanterin olmaması yıllardır hep şikâyet ettiğimiz bir durumdu. Bundan daha önemlisi, Türkiye mezunlarımız ile bir irtibatımız, bir bağımız olsun isterdik. YTB, Abdullah Eren Bey'in başkanlığında bu konuyu çok iyi bir çerçeveye oturttu. Burada meselenin çok küçük bir parçasını teşkil eden bu buluşma bile bu çalışmanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor" diye konuştu.

MEZUN BULUŞMASI KÜRESEL KRİZE KARŞI ANAHTAR

Türkiye Mezunları Forumu'nda farklı milletlerden insanların bir ideal etrafında buluşmasının ortak adalet anlayışının ve mevcut küresel düzenin karşı karşıya kaldığı sorunların anlaşılmasında adeta anahtar olduğunu anlatan Kalın, "Çünkü mevcut küresel düzen hâlâ Avrupa merkezci siyaset, coğrafya ve tarih tasavvurunun ağır baskısı ve etkisi altında zihinlerimize işlenmeye devam ediyor" dedi.

Konuşmasında küresel çapta yaşanan kuraklık sorununun da altını çizen Kalın, "Bakın Ocak ayındayız. Muazzam bir kış kuraklığı yaşıyoruz. Dünyanın başka yerlerinde başka iklim hadiseleri yaşanıyor. Bazen öyle bir şey oluyor ki bir ülkenin güneyinde orman yangınları varken kuzeyinde 200-300 kilometre ötede sel felaketleriyle uğraşmak durumunda kalabiliyorsunuz ki biz iki sene önce bununla uğraşmak zorunda kalmıştık. Korkarım iklim değişikliği ve küresel krizi önümüzdeki yıllarda bütün insanlığı bu manada merkezinden sarsmaya devam edecek" diye konuştu.

Kalın konuşmasında The Economist Dergisi'nin kapağını da eleştirdi. Kalın, "Biz Türkiye olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu talebimizi ve iddiamızı her platformda dile getiriyoruz. Birileri elbette bundan rahatsız oluyor. Türkiye'nin küresel düzeni reforme edilmesi gerektiğini, adalet üretemediğinin belirtmesini hazmedemeyen, bundan rahatsız olan çevrelerin bulunduğunu biliyoruz." ifadelerini kulandı.

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