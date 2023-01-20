İbrahim Kalın'dan eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'a tepki: Sömürge valiliği oynadığınız günler geride kaldı...

ABD'nin eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Wall Street Journal'da yayımladığı makalede, Türkiye'nin NATO'dan çıkartılmasının masaya yatırılması gerektiğini belirterek Batı'nın muhalefeti desteklemek için cesur adımlar atması gerektiğini söylemişti.Bolton, Batı'nın Türkiye'deki muhalefete yardım etmesi halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın durdurulabileceğini belirterek, “Erdoğan'a karşı koyulmazsa işler daha da kötüye gidecek” demişti.'SÖMÜRGE VALİLİĞİ OYNADIĞINIZ GÜNLER GERİDE ALDI'Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, daha önce darbeleri desteklediğini itiraf eden eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'un, NATO'yu Türkiye'deki seçimlere müdahale etmeye çağırdığını belirtti.İbrahim Kalın, 'Türk milletinin demokratik iradesini vesayet altına almaya çalışmak beyhude bir çabadır. Sömürge valiliği oynadığınız günler geride kaldı.' değerlendirmesinde bulundu.