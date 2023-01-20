Gaziantep'de 1 ton etil alkol ele geçirildi

Gaziantep'te, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 1 ton 12 litre etil alkol ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir depoda alkol üretimi yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Savcılık kararıyla harekete geçen ekiplerin operasyon düzenlediği depoda yapılan aramada; 1 ton 12 litre etil alkol, 750 şişe alkol yapımında kullanılan aroma, 100 paket sahte alkol yapımında kullanılan aroma kiti ile 5 litre sahte alkol ele geçirildi. Etil alkol ve diğer suç unsurlarına el koyan ekipler, ismi açıklanmayan depo sahibini gözaltına aldı.