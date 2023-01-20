Firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda FETÖ üyesi olmaktan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından haklarında arama kararı bulunan Fettullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin yakalanması için çalışma başlattı. Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. kent merkezinde yakalandı.Gözaltına alınan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.