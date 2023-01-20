Çocuk istismarına ilişkin paylaşımlara 6 ilde operasyon: 22 şüpheli yakalandı

MESAJLAŞMA ve görüntülü konuşma uygulaması üzerinden çocukların cinsel istismarı içerikli müstehcen paylaşımlarda bulunan 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler 6 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından 'Çocukların Kullanıldığı Müstehcen Ürünleri Ülkeye Sokma, Çoğaltma, Satma, Depolama, Bulundurma ve Kullanma' suçundan soruşturma yürütülüyor. İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince daha önce aynı suçtan yakalanan H.Ç.'nin ele geçirilen dizüstü bilgisayarında yapılan incelemelerde Skype isimli mesajlaşma ve görüntülü konuşma uygulaması üzerinden 29 Ocak 2017 ile 18 Ocak 2019 tarihleri arasında 22 farklı profil hesabının çocukların cinsel istismarı içerikli müstehcen paylaşım yaptığı tespit edildi.Yine bu 22 profil hesabı içerisinden 2 ayrı profil hesabının katılımcı olarak bulunduğu grup üzerinden çocukların cinsel istismarı içerikli müstehcen paylaşım yapıldığı belirlendi.Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve ilgili kurum kuruluşlardan yapılan bilgi talepleriyle 22 profil hesabının gerçek kullanıcılarının tespitine yönelik çalışma yapıldı. Çalışma sonucunda toplam 21 şüpheli ve 1 IP kullanıcısı tespit edildi. IP kullanıcısının Ankara'da ikamet ettiği tespit edilirken tüm şüpheliler için gözaltı talimatı verildi. 5'i İstanbul, 5'i Ankara, 5'i İzmir, 4'ü Samsun, 1'i Diyarbakır, 1'i Şanlıurfa'da ikamet ettikleri tespit edilen şüpheliler için eş zamanlı operasyon düzenlendi. 22 şüpheli operasyonlarda yakalandı.