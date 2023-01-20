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Çankırı’da akılalmaz olay: Telefonla arandı, 1 milyon TL dolandırılarak kabusu yaşadı!

Çankırı'da yaşamını sürdüren bir vatandaş, telefonla arayıp kendini polis olarak tanıtan dolandırıcı tarafından 'FETÖ' yalanıyla 1 milyon TL dolandırıldı.

Ekleme: 20.01.2023 - 16:26 Güncelleme: 20.01.2023 - 16:30 / Editör: Ozge Selin
Çankırı’da akılalmaz olay: Telefonla arandı, 1 milyon TL dolandırılarak kabusu yaşadı!Edinilen bilgiye göre, Çankırı'da dolandırıcılar, bir vatandaşı telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıtıp 'Adınız FETÖ silahlı terör örgütüne karıştı' diyerek ağına düşürdü.

KORKUTTUKLARI VATANDAŞI 1 MİLYON LİRASINI DOLANDIRDILAR

Baskı ile korkuttukları vatandaşın 440 bin TL'sini kendi hesaplarına göndertti. Daha sonra vatandaşın evine giden şahıslardan biri, 660 bin TL değerindeki ziynet eşyalarını aldı. Toplam 1 milyon TL değerinde para ve ziynet eşyasını dolandırıcılara kaptıran vatandaş, dolandırıldığını anlayınca durumu polis ekiplerine bildirdi.

DOLANDIRICI ŞAHIS KISA SÜREDE YAKALANARAK TUTUKLANDI

İhbar üzerine harekete geçen Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan güvenlik kamerası incelemeleri neticesinde vatandaşın evindeki ziynet eşyalarını alan şahsın kimliği tespit edildi. Ankara Etimesgut'ta düzenlenen operasyonla şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

ÜLKE GENELİNDE ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Emniyetteki sorgusunda vatandaşın altınlarını aldığını kabul eden şahıs işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı. Olayla ilgisi olduğu değerlendirilen diğer şüpheli şahısların ise kimliklerinin tespit edildiği, yakalanmaları için ülke genelinde çalışma başlatıldığı öğrenildi.
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