Bilecik'te kaçak tütün operasyonu

Bilecik'te 3 ayrı adrese yapılan operasyonda 17 bin 480 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce kaçak/sahte tütün mamulü satışı yapan şahıs ve organizasyonların deşifresine yönelik operasyon düzenlendi. Kent merkezinde düzenlenen 3 ayrı operasyonda; 17 bin 480 adet doldurulmuş makaron, 50 adet manuel sigara sarma makinası, 20 kilogram kıyılmış tütün, 9 kilogram kaçak nargile tütünü, 113 adet aroma ele geçirilmiştir.Konu ile ilgili olarak 4 şahıs hakkında adli işlem başlatdı.