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Başörtüsü çözümüne 'SAPKINLIK' şartı! Muhalefetten çirkin oyun

TBMM Anayasa Komisyonu, Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri olan ve milyonlarca kadını mağdur eden başörtüsü yasaklarının bir daha geri gelmesini önleyecek anayasa değişikliği için düğmeye bastı. 60 yıllık mağduriyete son veren anayasa değişikliğinin görüşmeleri başladı. Muhalefet ise "örtülü" bir oyunla "evet" der gibi görünüp yine ipe un sermeye hazırlanıyor. Başörtüsü konusunda "varız" deyip aileyi koruyacak ve lgbt sapkınlığını durduracak olan düzenlemeye 'YOK' çekmek üzerine bir oyun kurguladı

Başörtüsü çözümüne 'SAPKINLIK' şartı! Muhalefetten çirkin oyun
Ekleme: 20.01.2023 - 11:02 Güncelleme: 20.01.2023 - 11:17 / Editör: Ozge Selin
Başörtüsü çözümüne 'SAPKINLIK' şartı! Muhalefetten çirkin oyun
TBMM Anayasa Komisyonu tarihi değişikliği görüşmek üzere dün toplandı. Teklif sahipleri adına konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, 'Anayasa değişikliğini yaptığımızda Türkiye tarihinin 60 yıla sari en uzun, en ağır ihlali olan, en ağır izleri bırakan bir problemini tamamen ortadan kaldırma imkanını bulacağız. Tek temel çizgimiz var, bu masadan başörtüsüyle ilgili meseleyi kapatarak kalkalım' dedi.

LGBT İÇİN ÖNLEM

MHP İstanbul Milletvekili Feti Yıldız ise aile ilgili düzenlenenin sapkınlıkları önlemek için gündeme getirildiğini belirterek, 'Batı Lut kavminin sapkınlığını modern sapkınlık olarak Türkiye'ye ihraç etmek istiyor' dedi.

DESTEK VERİR GİBİ YAPIP...

HDP, Anayasa Komisyonu toplantısına katılmadı. İki gündür üst üste toplantılar yapan CHP ve İYİ Parti'nin yönetici ve komisyon üyeleri ise toplantıya katıldı.

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, 'Keşke 2008'de Anayasa Mahkemesi'ne gitmeseydik, bu tutumlar ne yazık ki size hak etmediğiniz 12 yıllık ilave iktidar verdi' diyerek günah çıkardı.
Tezcan'ın yanı sıra komisyonda söz alan CHP'liler, başörtüsü ile ilgili bir değişiklik yapılmasına sıcak baktıklarını, ancak teklifin bazı bölümlerinin değiştirilmesine ilişkin bir önerge hazırladıkları mesajı verdiler. İYİ Parti Grup başkanvekili Erhan Usta, 'Bu meseleyi çözme niyetindeyseniz İYİ Parti ve CHP olarak biz varız, çalışmamız burada, biz buradayız' dedi.

ÖZKOÇ OYUNU ORTAYA ÇIKARDI

CHP ve İyi Partililer komisyonda destek mesajları verirken, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Parlamento'da düzenlediği basın toplantısında oynanan oyunu gözler önüne serdi.

Özkoç, İYİ Parti'nin başörtüsü ile ilgili anayasa değişiklik önergesi hazırladığının hatırlatılması üzerine, 'Bu, İYİ Parti'nin değil, 6'lı masanın teklifidir' dedi. Özkoç, 'Sizin teklifiniz kabul edilmezse tavrınız ne olur' sorusuna, 'Teklifimizin arkasındayız' diyerek önümüzdeki günlerde nasıl ipe un sereceklerinin de mesajını vermiş oldu.

KENDİ ARALARINDA ANLAŞAMADILAR

Özkoç, 6'lı masanın metninden bahsetse de henüz böyle bir metin ne komisyona ne de AK Parti'ye sunuldu. 6'lı masada içerik ile ilgili görüş ayrılıklarının aşılamadığı konuşuluyor.

'AİLE DÜZENLEMESİNE DESTEK YOK'

CHP ve İYİ Parti, komisyondaki görüşmeler sırasında aileye ilişkin düzenlemeye gerek olmadığını ifade etti.

AK PARTİ DEĞERLENDİRECEK

CHP ve İYİ Parti, teklife ilişkin değişiklik önerilerini değerlendirecek. Bunun için teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanıp maddelerinin önümüzdeki hafta ele alınması benimsendi. Ancak şu ana kadar muhalefet net bir metin ortaya koymadı.
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