Bakan Kirişci Almanya’da Moldovalı mevkidaşı Bolea ile görüştü

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Almanya’nın başkenti Berlin’de Moldova Tarım ve Gıda Sanayi Bakanı Vladimir Bolea ile bir araya geldi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 15. Tarım Bakanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Almanya'nın başkenti Berlin'de Moldova Tarım ve Gıda Sanayi Bakanı Vladimir Bolea ile bir araya geldi.Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, görüşmeye ilişkin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, 'Zirve öncesinde Moldova Tarım ve Gıda Sanayi Bakanı Sayın Vladimir Bolea ve heyetiyle bir araya gelerek, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi kapsamında istişarelerde bulunduk' dedi.