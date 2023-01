Bakan Karaismailoğlu, Kağıthane-İstanbul Havalimanı engelsiz metrosunun erişimini deneyimledi

Karaismailoğlu, 22 Ocak Pazar günü açılışı gerçekleştirilecek Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu'nda engelli vatandaşlar ile bir araya gelerek "Erişilebilirlik" deneyimini gerçekleştirdi.Engelli vatandaşlarla metro asansörünü kullanan, giriş ve çıkışlardaki engelli erişimlerini deneyimleyen Karaismailoğlu, daha sonra Kağıthane Metro İstasyonu'nda gazetecilere açıklamalarda bulundu.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, Türkiye Yüzyılı'nın işaret fişeği kabul edilen Cumhuriyetin 100'üncü yılında da Türkiye'nin dört bir köşesinde eser ve hizmet fırtınasına devam ettiklerini belirten Karaismailoğlu, Türkiye'nin, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer almasını sağlayacak, Türkiye'yi küresel bir lojistik süper güce dönüştürecek ulaştırma ve altyapı projeleriyle görevlerini kararlılıkla sürdürdüklerini kaydetti.Karaismailoğlu, İstanbul'da açtıkları her projede millete en doğru hizmeti sunmanın haklı gururunu yaşadıklarını ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:"Tüm projelerimizde sürdürülebilir, çevreci ve erişilebilirlik yaklaşımlarını esas alıyoruz. Bugün erişilebilirlik yaklaşımımızın karşılık bulduğu Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'mızda, engelli vatandaşlarımızın bizzat yerinde deneyimlediği projemizde sizlerle bir aradayız. Pazar günü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ile Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'mızı açacağız. Hemen her projemizin açılışından önce engelli kardeşlerimizle birlikte projelerimizi inceliyor, hizmetimizin herkes için erişilebilir olduğuna emin oluyor, açılışlarımızı da bu gururla gerçekleştiriyoruz. Şimdi yeni bir metro hattımızda yine birlikteyiz. Çünkü bizler, engelli vatandaşlarımızla sürdürdüğümüz gönül ve fikir birlikteliğimizin profesyonel çalışmalarımızı layıkıyla hayata geçirmenin en doğru yolu olduğuna inanıyoruz. Bakanlık olarak öncelikli misyonumuz bütün vatandaşlarımızın hizmetlerimizden eşit olarak yararlanma hakkını teslim etmektir. Bu doğrultuda bütün faaliyetlerimiz insan odaklı eşit hizmet anlayışıyla şekilleniyor."Adil Karaismailoğlu, Bakanlık olarak engelli ve hareket kabiliyeti kısıtlı vatandaşların önündeki engelleri kaldırmak, hayata katılımlarını teşvik etmek için çok önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.Farklı ihtiyaçlara sahip tüm vatandaşların, kendilerine uygun tasarlanmış hizmetlere ve erişilebilirlik olanaklarına sahip olması için çalıştıklarını ifade eden Karaismailoğlu, şöyle devam etti:"Örneğin, engelli vatandaşlarımızın seyahatlerinin planlanmasından bilet alımına, gar ve istasyonlara ulaşımından araçlara binip, rahat ve konforlu seyahat etmelerine ve seyahat sonunda evlerine rahatça dönmelerine yönelik Turuncu Masa Hizmet Noktası uygulamalarını hızlı tren garlarında başlattık. 2022 yılında diğer ulaşım türlerinde de yaygınlaştırdık, herkes için erişilebilir bir ulaşım sistemi oluşturulmasını amaçladık. Hareket kabiliyeti kısıtlı vatandaşlarımızın farklı şehirlerdeki toplu ulaşım araçlarından tek kartla faydalanmasına olanak sağlayan Türkiye Kart uygulamasını da hayata geçirmeye hazırlanıyoruz.Metro hattımızı, engelli ve hareket kabiliyeti kısıtlı yolcuların herhangi bir engelle karşılaşmadan ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hayata geçirdik. Projemizle erişilebilir bir hizmeti herkese sunuyoruz. Bu eserimizle ülkemize bir daha 'en'leri ve 'ilk'leri yaşatıyoruz. Türkiye'nin tek seferde ihale ve inşa edilen en uzun metrosundan bahsediyoruz. Hattımızın en kısa sürede hizmete alınabilmesi için Türkiye'de ilk defa bir metro projesinde 10 adet tünel açma makinasını aynı anda kullandık."Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, metro hattı yapımında gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verirken, saatte 120 kilometre hız ile Türkiye'nin en hızlı metro araçlarının da bu hatta kullanılacağını bildirdi.72 metre ile Türkiye'nin en derin metro istasyonu olan Gayrettepe İstasyonu'nu da bu proje kapsamında inşa ettiklerini belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti"Akıllı tünel konseptini dünya metrolarında ilk defa bu projede hayata geçirdik. Böylece tünel yangın güvenliğine yeni bir teknoloji kazandırdık. Bakanlığımızın destekleri ve ASELSAN TÜBİTAK iş birliği ile yine ilk defa yerli ve milli imkanlarla geliştirilen sinyalizasyon sistemi de bu metro hattımızda kullanılacak. Hattımız, Beşiktaş, Şişli, Kağıthane, Eyüpsultan ve Arnavutköy ilçelerinde 8 istasyondan geçecek ve günlük 800 bin yolcuya hizmet edecek kapasitededir.Hattın işletmeye açılmasıyla dünyanın en büyük ve en önemli küresel aktarma merkezi olan İstanbul Havalimanı'na Kağıthane'den 24 dakikada, Göktürk'ten 12 dakikada, Esenler'den 45 dakikada, Taksim'den 41 dakikada, Zincirlikuyu'dan 33 dakikada, 4. Levent'ten 35 dakikada ulaşılabilecek. Ülkemizin dünyaya açılan kapısına ulaşmak işte bu kadar kısa sürelerde, kolay ve konforlu hale geldi. Bu konforu sunmak, Türkiye'nin ve İstanbul'un en kıymetli projelerinden birini hayata geçirmek, son 20 yılda olduğu gibi, milletine hizmet aşkı ile çalışan bizlere nasip olacak."Adil Karaismailoğlu, hattın ilk aşamada Mahmutbey metrosu ile Kağıthane'de entegre olacağını aktararak, "Yaklaşık 4 ay sonra bu hattı metrobüs ve Hacıosman-Yenikapı metrosu Zincirlikuyu istasyonları ile entegre edeceğiz, yaklaşık 3,5 kilometrelik bir etabı daha tamamlayarak 34 kilometre olan hattımızı 37,5 kilometreye çıkaracağız." dedi.Son 20 yıldır özenli hizmet için 700 bine yakın mesai arkadaşıyla yurdun her köşesinde gece gündüz emek verdiklerini ifade eden Karaismailoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:"Her hamlemizin doğru zamanda, doğru şekilde hayat bulması için çalışıyoruz. Evrensel erişilebilirlik standartlarına odaklanan, belirli bir çoğunluğun hareket kabiliyetini değil, herkesin hareket kabiliyetini esas alan çalışmalarımıza da devam edeceğiz. Pazar günü Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleri ile hep birlikte hattımızın açılışını gerçekleştireceğiz. Mühendislik ve tasarım açısından eşsiz bir proje olan hattımız; başta İstanbul olmak üzere tüm Türkiye'ye sağlayacağı katkılarla milletimize, çevreye, ülke ekonomisine hizmet edecek muhteşem bir eserdir. Hem ülkemizde hem de dünyada yeni atılımlara ilham verecektir. Bu düşüncelerle projemizde emek veren tüm yüklenici firma ve Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür ediyor, başarılarının devamını temenni ediyorum."Konuşmasının ardından Karaismailoğlu, engelli vatandaşlarla ve kendisini metro istasyonunda karşılayarak performans sergileyen Kağıthane Belediyesi Çocuk Korosu ile aile fotoğrafı çektirdi.