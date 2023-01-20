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Alanya’da korkunç olay! Annesini karnından bıçakladı!

Alanya’da henüz bilinmeyen nedenle annesiyle tartışma yaşayan 25 yaşındaki genç annesini karnından bıçakladı.

Ekleme: 20.01.2023 - 00:42 Güncelleme: 20.01.2023 - 00:52 / Editör: Ozge Selin
Alanya’da korkunç olay! Annesini karnından bıçakladı!Olay Güllerpınarı Mahallesi Büyük Otel Sokağında bir apartman dairesinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle anne Ü.T. ve oğlu İ.T. tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine 25 yaşındaki İ.T. annesini karnından bıçakladı.

Alanya’da korkunç olay! Annesini karnından bıçakladı!

GENCİ İZİNLİ OLAN BİR POLİS MARKETTE YAKALADI

Karnından aldığı 2 bıçak darbesiyle yaralanan kadın kaçarak bir markete sığındı. Annesini tekrar bıçaklamak isteyen İ.T'ye o sırada markette bulunan bir polis müdahale etti. İ.T. elinden bıçağı alınarak etkisiz hale getirildikten sonra olay yerine çağırılan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Karnından bıçaklanan anne Ü.T., olay yerine çağırılan ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Alanya’da korkunç olay! Annesini karnından bıçakladı!
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